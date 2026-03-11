Μέτρα κατά της ακρίβειας: Στα 12 λεπτά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα πρατήρια καυσίμων για περιορισμό της αισχροκέρδειας

Νέο πλαφόν κέρδους στα καύσιμα θέτει η κυβέρνηση από την έναρξη ισχύος πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία αναμένεται και έως τις 30.6.2026, επιχειρώντας να βάλει φρένο σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας πριν οι διεθνείς πιέσεις περάσουν πιο έντονα στην ελληνική αγορά.

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, από το οικονομικό επιτελείο όπου παρουσιάστηκε πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων και φρένο στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλαφόν στα καύσιμα αφορά την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης (diesel) και θέτοντας καθαρά αριθμητικά όρια στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αγορά καυσίμων, από τη χονδρική έως το πρατήριο.

Με βάση όσα ανακοινώθηκαν από το οικονομικό επιτελείο, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που προμηθεύουν τα πρατήρια δεν θα μπορούν να επιβάλλουν στην τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων και του diesel ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Αντίστοιχα, τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων δεν θα μπορούν να επιβάλλουν πάνω στην τιμή προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών ανά λίτρο κατά την πώληση προς τον καταναλωτή. Η λογική του μέτρου είναι ότι το κράτος δεν παγώνει την τελική τιμή στην αντλία, αλλά βάζει ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους, ώστε να περιορίσει την αισχροκέρδεια και να προστατεύσει το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα νησιά προβλέπεται ειδική εξαίρεση. Οι εταιρείες εμπορίας θα μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον ειδικό κόστος διανομής και μεταφοράς πάνω από το ανώτατο όριο των 5 λεπτών, με το ύψος του να καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Η πρόβλεψη αυτή μπήκε ώστε να μη διαταραχθεί η τροφοδοσία και να διασφαλιστεί η επάρκεια καυσίμων στις νησιωτικές περιοχές, όπου το κόστος εφοδιασμού είναι διαφορετικό από αυτό της ηπειρωτικής χώρας.

Στην παρουσίαση των μέτρων δόθηκε μια εικόνα σταθερότητας στο ενεργειακό μέτωπο. Ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι η Ελλάδα εμφάνισε χθες (10.3.2026) την 4η χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η μέση χονδρική τιμή διαμορφώθηκε στα 109 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Ιανουάριο, στα 78 ευρώ τον Φεβρουάριο και στα 86 ευρώ τον Μάρτιο έως χθες.

Συνέδεσε αυτή την εικόνα με το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα της χώρας, την αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που πλέον καλύπτουν πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και με τα ενισχυμένα υδροηλεκτρικά αποθέματα.