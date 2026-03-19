Με «σπασμένα φρένα» το πετρέλαιο συνεχίζει το ράλι πάνω από τα 110 δολάρια μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή πυροδοτούν νέο κύκλο ανόδου για τις τιμές του πετρελαίου ενισχύοντας τους φόβους για μετακύλιση κόστους σε επιχειρήσεις και καταναλωτές επιβαρύνοντας ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent εκτινάχθηκαν πάνω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη (19.3.2026), επεκτείνοντας το ράλι, καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται και οι νέες επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή αύξησαν τις ανησυχίες για διαταραχές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε μια εγκατάσταση του Κατάρ που στεγάζει το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στον κόσμο, σηματοδοτώντας ένα από τα πολλά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να στοχεύσει μετά από ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι γνώριζε εκ των προτέρων την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα South Pars, αλλά προέτρεψε για περαιτέρω επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ ανέτρεψε προσωρινά τον Νόμο Jones για να βοηθήσει στη μείωση του κόστους μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων εμπορευμάτων στις ΗΠΑ, επιτρέποντας σε πλοία με ξένη σημαία να δραστηριοποιούνται μεταξύ λιμένων των ΗΠΑ. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ και ώθησε τους μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής να περιορίσουν σημαντικά την παραγωγή.

Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 5% στις συναλλαγές στην Ασία πριν από λίγη ώρα, μετά τις ειδήσεις για βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και στο Κατάρ, που εντείνουν την ανησυχία για τον εφοδιασμό της αγοράς με πετρέλαιο και αέριο.

H τιμή του Βρεντ σημείωνε από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης αλματώδη άνοδο που ξεπέρασε το 5% με τιμή στα 112,77 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από την 9η Μαρτίου και διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα, σε τροχιά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 2,67%, στα 98,89 δολάρια.

Είχε προηγηθεί η επιβεβαίωση από την εταιρεία QatarEnergy ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν μεγάλες πυρκαγιές και να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές.

Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις ζημιές και δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ανέφερε η εταιρεία του Κατάρ μέσω X.

Το εμιράτο του Κατάρ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην κυριότερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, που χτυπήθηκε την προηγούμενη μέρα. «Το κράτος του Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, οι οποίοι στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου μέσω X. Το Ιράν απείλησε ότι θα στοχοποιούσε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον δικών του υποδομών.