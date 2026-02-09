Τα ακριβά ενοίκια «αναβαθμίζουν» το Αιγάλεω και τη Νέα Ιωνία – Εκτός top 10 αναζήτησης το Παλαιό Φάληρο

Οι ψηλές τιμές ενοικίων σε δημοφιλείς περιοχές της Αττικής οδηγούν όλο και περισσότερους ενοικιαστές σε νέες επιλογές, αλλάζοντας τον χάρτη της ζήτησης. Τα στοιχεία του Spitogatos για το 2025 δείχνουν ότι το Αιγάλεω και η Νέα Ιωνία ανεβαίνουν δυναμικά στη λίστα με τις ακριβότερες περιοχές ενοικίασης.

Από την άλλη το Παλαιό Φάληρο υποχωρεί και βγαίνει εκτός δεκάδας, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται σε άλλες γειτονιές με καλύτερη σχέση τιμής και προσβασιμότητας φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στις αναζητήσεις για ενοικίαση,σύμφωνα με τον Spitogatos.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσίαση των στατιστικών της πλατφόρμας Spitogatos, που έγινε πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις», του επενδυτή και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήταν παρών στην εκδήλωση ο CEO του Spitogatos Δημήτρης Μελαχροινός, που μαζί με τον διοργανωτή και τον δημοσιογράφο Παύλο Πανταζόπουλο, ανέλυσαν τα δεδομένα.

Τα στατιστικά του Spitogatos και η ανάλυση των αναζητήσεων των χρηστών κατά τη διάρκεια του 2025 και η σύγκρισή τους με τα προηγούμενα έτη, έγιναν έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις αθόρυβες αλλαγές και τις τάσεις της αγοράς για το μέλλον.

Τα ευρήματα που ξεχώρισαν είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πειραιάς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Με πολλές περιοχές στην Αττική να μην θεωρούνται πλέον «προσιτές» για τον μέσο αγοραστή ακινήτου, το 2025 ανέδειξε 2 σημεία που λειτούργησαν ως «μαγνήτες» του ενδιαφέροντος του κοινού.

Η πρώτη έκπληξη είναι ο Πειραιάς, με αρκετές στάσεις μετρό και τιμές που ακόμη θεωρούνται πιο «προσιτές», το μεγάλο λιμάνι της Αττικής σκαρφάλωσε στις πρώτες θέσεις σχεδόν σε κάθε κατηγορία.

2ος στις αναζητήσεις για αγορά κατοικίας (από 5ος το 2024)

2ος στις αναζητήσεις για ενοικίαση κατοικίας (από 6ος το 2022 – 2024)

Για πρώτη φορά στη δεκάδα των αναζητήσεων για γη (9ος)

Στις πρώτες θέσεις και στις αναζητήσεις για αποθήκες και καταστήματα

«Αυτή η εκτόξευση δείχνει ότι η περιοχή συγκεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον κάθε κατηγορίας ενδιαφερομένων, ξεπερνώντας περιοχές που για χρόνια ήταν στην κορυφή. Με δεδομένο ότι η αναζήτηση για τον Δήμο Αθηναίων περιλαμβάνει στην πράξη πολλές περιοχές, δεν είναι παράλογο να εκτιμήσουμε πως ο Πειραιάς ίσως και να βρέθηκε στην κορυφή του ενδιαφέροντος πέρσι» σχολίασε ο CEO του Spitogatos Δημήτρης Μελαχροινός.

Το Περιστέρι μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Η δεύτερη έκπληξη ήταν η ραγδαία άνοδος του Περιστερίου. Επίσης με στάσεις μετρό στα όριά του, η συνοικία αυτή της Αττικής προσέλκυσε το ενδιαφέρον των πολιτών, αλλάζοντας τα δεδομένα.

6ο στις αναζητήσεις για αγορά κατοικίας (ενώ δεν ήταν ποτέ στην πρώτη 10άδα την περίοδο 2022 – 2024)

3ο στις αναζητήσεις για ενοικίαση κατοικίας (επίσης εκτός δεκάδας τα προηγούμενα χρόνια)

4ο στις αναζητήσεις για καταστήματα και 3ο στις αναζητήσεις για αποθήκες

«Η μεγάλη άνοδος του Περιστερίου, όπως και στην περίπτωση του Πειραιά, δείχνει ότι το μετρό και η βελτίωση μίας περιοχής μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Με την άνοδο των τιμών σε πολλά άλλα σημεία της Αττικής, το Περιστέρι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών, κάτι που φαίνεται και από τις γρήγορες πωλήσεις των περισσότερων νεόδμητων ακινήτων στην περιοχή» σχολίασε ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης.

Ενοίκια: Οι μεγάλες τιμές σε πολλά σημεία «στέλνουν» τον κόσμο σε νέες περιοχές

Μελετώντας με προσοχή τα αποτελέσματα των αναζητήσεων για ενοικιάσεις, διαπιστώνουμε ότι οι αλλαγές δεν περιορίστηκαν στον Πειραιά και το Περιστέρι, αλλά επεκτάθηκαν και σε νέες περιοχές. Έτσι για πρώτη φορά στη δεκάδα του 2025 εμφανίστηκαν το Αιγάλεω και η Νέα Ιωνία, κάτι που δεν περίμεναν πολλοί.

«Μετά από μία τριετία όπου περίπου οι ίδιες περιοχές μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον του κόσμου, το 2025 είδαμε σημαντικές αλλαγές στις αναζητήσεις για ενοικίαση:

3 δημοφιλείς περιοχές στα νότια προάστια, η Γλυφάδα, η Καλλιθέα και η Νέα Σμύρνη, υποχώρησαν στην κατάταξη

Το Παλαιό Φάληρο βγήκε από τη δεκάδα

Για τον Πειραιά και το Περιστέρι μιλήσαμε ήδη

Ενώ το Αιγάλεω που έχει στάση μετρό έφτασε στην 8η θέση και η Νέα Ιωνία στη 10η.

«Η αγορά δείχνει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα τιμών στην Αττική και το βλέπουμε ανάγλυφα στις αναζητήσεις του κόσμου», σχολίασε ο κ. Μελαχροινός.

«Οι πολίτες αναζητούν εναλλακτικές και δείχνουν διατεθειμένοι να δοκιμάσουν νέες περιοχές που θα συνδυάσουν την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών με το διαθέσιμο εισόδημά τους. Θα σταθώ στη Νέα Ιωνία, που τραβάει το ενδιαφέρον ως μία πιο προσιτή επιλογή στα Βόρεια Προάστια. Είναι μία από τις περιοχές που παρουσίασα και στην ανάλυσή μου για την κατεύθυνση της αγοράς το 2026 και τις προβλέψεις μου για τη νέα χρονιά. Φυσικά στα Βόρεια το Χαλάνδρι παραμένει η πρώτη επιλογή» επισήμανε ο κ. Παπαγεωργιάδης.

Aγορά γης: Η ανάδυση του ανατολικού μετώπου της Αττικής

Την ίδια ώρα οι αναζητήσεις για γη στην Αττική ανέδειξαν επίσης πολύ σημαντικές μετατοπίσεις του ενδιαφέροντος των επενδυτών:

Οι Αχαρνές εκτοξεύθηκαν στη 2η θέση, χωρίς πρότερη παρουσία στη δεκάδα

Το ανατολικό μέτωπο της Αττικής συνέχισε την ανάδυση που ξεκίνησε το 2024

Η περιοχή της Αρτέμιδας και Λούτσας έφτασε στην 3η θέση (από 5η την προηγούμενη χρονιά), ενώ και το Μαρκόπουλο βρέθηκε στην 7η (από τη 10η)

Ο Πειραιάς μπήκε για πρώτη φορά στη δεκάδα

Το ίδιο συνέβη και με τον Γέρακα

«Χρειάστηκε να διπλοτσεκάρω τις Αχαρνές, για να βεβαιωθώ ότι δεν έγινε κάποιο λάθος, όμως το αποτέλεσμα είναι σωστό. Το ενδιαφέρον για την περιοχή πολλαπλασιάστηκε το 2025, κυρίως για σημεία που θεωρούνται ως «φθηνότερες εναλλακτικές για διαμονή στα Βόρεια Προάστια. Παράλληλα η Ανατολική Αττική επιβεβαίωσε ότι η άνοδος του 2024 δεν ήταν παροδική και πλέον δείχνει να ενδιαφέρει όλο και μεγαλύτερο κοινό» τόνισε ο κ. Μελαχροινός.

«Η άνοδος του Γέρακα δείχνει ξεκάθαρα την αναζήτηση καλύτερων τιμών στον Βορρά από πολλούς ανθρώπους. Όσα παρουσιάσαμε το 2024 για την Ανατολική Αττική τα είδαμε να επιβεβαιώνονται στην πράξη το 2025 με άνοδο των τιμών στην περιοχή. Το αυξημένο ενδιαφέρον υποδηλώνει πως δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια ανόδου εκεί» συμπλήρωσε ο κ. Παπαγεωργιάδης.