Όσοι δηλώνουν μεταξύ 20.000 έως 50.000 ευρώ θα είναι οι βασικοί κερδισμένοι του πακέτου μόνιμων μέτρων ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος τα οποία αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ.

Αυτό δήλωσε σήμερα (20.8.25) από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σε σχέση με τη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «είναι εκείνη η κοινωνική/οικονομική κατηγορία, τα νοικοκυριά που δηλώνουν εισόδημα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ, τα οποία σήκωσαν και το μεγαλύτερο κομμάτι τόσο των μνημονίων, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Ήρθε η ώρα αυτοί οι άνθρωποι να επιβραβευτούν με τρόπο μόνιμο και δίκαιο».

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΥΠΟΙΚ δήλωσε πως «η βάση η οικονομική του πακέτου μεταρρυθμίσεων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα είναι 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ», όπως επεσήμανε. «Από κει και πέρα, η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξελίσσεσαι σε ικανοποιητικό βαθμό. Το μέτωπο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής πηγαίνει καλά, γιατί και από εκεί θυμίζω περιμένουμε χρήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε ως μέτρα μόνιμης μείωσης φόρων στη ΔΕΘ, όπως και το πρωτογενές πλεόνασμα πάει καλά».

«Δεν υπάρχει η λογική της επιδοματικής στήριξης, δεν ανήκει σε αυτήν την κυβέρνηση. Είχε εφαρμοστεί σε έναν βαθμό την περίοδο του Covid, όπως και σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς για να στηρίξουμε εκτάκτως συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Αυτό όμως δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι να βρίσκουμε τρόπους δημοσιονομικά σωστούς, χωρίς να διακινδυνεύεται η δημοσιονομική πορεία της χώρας, για μονίμου χαρακτήρα μειώσεις φόρων και ενίσχυση εισοδημάτων».

Ερωτηθείς για την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, τόνισε πως η «τιμαριθμοποίηση είναι μια πολιτική που αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε σοβαρό δημοσιονομικό κίνδυνο. Η επιβάρυνση στον προϋπολογισμό θα είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με αυτό που μπορεί να στηρίξει ο προϋπολογισμός. Από την άλλη, στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού θα υπάρχουν πράγματα που πραγματικά θα τα δει ο πολίτης στην τσέπη του σαν σημαντική ενίσχυση».

«Έχουν πέσει δεκάδες ιδέες στο τραπέζι», συνέχισε. «Κάποιες από αυτές έχουν μια προτεραιότητα όσον αφορά την εξέτασή τους. Μια από αυτές μπορώ να σας πω είναι οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης και όχι στον ΦΠΑ. Γιατί στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης; Γιατί άμα ανακοινωθούν αλλαγές, αυτομάτως ο μισθωτός και συνταξιούχος από τον επόμενο μήνα μπορεί να δει αύξηση στα εισοδήματά του, γιατί θα μειωθεί η παρακράτηση φόρου».

«Αυτό νομίζω το προτιμά ο πολίτης από το να δει μια μείωση στον ΦΠΑ, η οποία ενδεχομένως να μην φτάσει στον τελικό καταναλωτή και να την έχει ενθυλακώσει ενδιάμεσος, μεσάζοντας κοκ».

Τα σενάρια

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τα μέτρα τα οποία φέρεται να εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, χωρίς, όμως να έχουν ακόμα κλειδώσει, η κυβέρνηση προγραμματίζει παροχές ύψους 1,5 συν 500 εκατ. – 1 δισ. ευρώ κατά τους επόμενους μήνες, με ορίζοντα εφαρμογής τον Απρίλιο του 2026.

Η πρώτη δόση παροχών αναμένεται να «τρέξει» από τις αρχές του 2026, ενώ η δεύτερη από τον Απρίλιο του 2026, αφότου η Eurostat θα ανακοινώσει τα οριστικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία και το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025.

Τα βασικότερα σημεία του πακέτου της ΔΕΘ θα περιλαμβάνουν σε σχέση με την πρώτη δόση της παρεμβάσεις στη φορολογία:

Μείωση φόρων μέσω τροποποιήσεων στους φορολογικούς συντελεστές και αύξηση του αφορολόγητου για άγαμους και οικογένειες με παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, στο τραπέζι βρίσκεται ένα νέο ενδιάμεσο φορολογικό κλιμάκιο 15% για εισοδήματα 10.001–16.000 ευρώ (αντί για το ισχύον 22%). Εναλλακτικά, συζητείται το σενάριο της μείωσης του 22% στο 18%. Εξετάζεται, επίσης, η μετατόπιση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή 44% για εισοδήματα άνω των 45.000 ευρώ (αντί των 40.000 ευρώ). Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αύξηση βασικού αφορολόγητου από 8.636 σε 10.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά.

Θέσπιση νέου φορολογικού συντελεστή μεταξύ 15% και 35% για εισοδήματα από ενοίκια.

Μείωση έως και 30% στα τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα και εξοχικά, ώστε να περιοριστεί η υπερφορολόγηση.

Βελτιώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Εξετάζεται από το 2026, προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων κατά 30% με προοπτική πλήρους κατάργησης.

Διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που κατέχουν τράπεζες και servicers από το 2026.

Δεύτερη δόση παρεμβάσεων

Βασικοί δικαιούχοι ενδεχόμενης δεύτερης δόσης μόνιμων μέτρων στήριξης, εξετάζεται πολύ σοβαρά να είναι οι συνταξιούχοι.

Στο τραπέζι βρίσκεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και έτσι η καταβολή οριζοντίων αυξήσεων σε όλους τους συνταξιούχους κάθε χρόνο.

Επίσης, εξετάζεται η διεύρυνση των δικαιούχων του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ (το οποίο έχει ήδη θεσπίσει η κυβέρνηση και θα δοθεί το Νοέμβριο του 2025), ενώ σύμφωνα με άλλο σενάριο ενδέχεται να υπάρξει αύξηση του ύψους του επιδόματος αυτού.

Τέλος, στη ΔΕΘ αναμένεται να ανακοινωθούν εισοδηματικές ενισχύσεις που θα αυξήσουν τους μισθούς έως και 20% σε 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και 90.000 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.