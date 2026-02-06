Τα τρόφιμα «ναυαρχίδα» των εξαγωγών με αύξηση 9,5% το 2025 – Τα αναλυτικά στοιχεία ανά κλάδο

Μια καθαρή αύξηση που αγγίζει το 2% ή 725,6 εκ. ευρώ, σημείωσαν οι εξαγωγές για το δωδεκάμηνο του 2025, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Αλκιβιάδη Καλαμπόκη.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα, καταγράφεται αύξηση 2,9% στο εμπορικό έλλειμμα χωρίς τα πετρελαιοειδή και μείωση (5,9%) του εμπορικού ελλείμματος με τα πετρελαιοειδή, σε σχέση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπρόσθετα, θετικό χαρακτηρίζει το γεγονός ότι έξι από τους δέκα κλάδους των προϊόντων έχουν θετικό πρόσημο, στο δωδεκάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι συνολικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,8% στο δωδεκάμηνο του 2025, ωστόσο χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται καθαρή αύξηση 2%, γεγονός που αναδεικνύει τη θετική δυναμική σημαντικών παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε, κατά 5,9%, στα 33,52 δισ. ευρώ από 35,60 δισ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 2,9% και άγγιξε τα 29,57 δισ. ευρώ από 28,74 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 826,4 εκ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών – μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά 6 περίπου μονάδες και άγγιξε το 58,2% έναντι 52,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 41,8% έναντι 47,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,9% και των Τρίτων Χωρών στο 34,1%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε ελαφρώς προς τις Χώρες της ΕΕ (0,9%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά 7,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξάνονται προς τις Χώρες της ΕΕ (3,5%) ενώ μειώνονται ελαφρώς προς τις Τρίτες Χώρες (0,7%).

Οι τάσεις στους 10 κορυφαίους κλάδους

Εξετάζοντας το δωδεκάμηνο του 2025, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές και πάλι των 4 μόνο από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-14,9%), Μηχανήματα (-2,7%), Λάδια (-3,4%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -74,9%.

Παράλληλα όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (9,5%), Βιομηχανικών (2,9%), Χημικών (3,7%), Διαφόρων Βιομηχανικών (5,1%), Πρώτων Υλών (0,8%) και Ποτών & Καπνού (7,8%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δωδεκάμηνο.