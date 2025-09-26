Συμβαίνει τώρα:
Θεοδωρικάκος: Aνακτήσεις 75 εκατ. ευρώ από παλαιές επενδύσεις έχουν αποσταλεί στην ΑΑΔΕ για είσπραξη

Η απόδοση αυτών των χρημάτων στα δημόσια ταμεία και τον Έλληνα φορολογούμενο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας», τόνισε ο Υπουργός
Τάκης Θεοδωρικάκος
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η ανάκτηση εκατομμυρίων ευρώ από επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Έχουμε φτάσει σε ανακτήσεις ύψους 75 εκατ. ευρώ από παλαιούς επενδυτικούς νόμους, τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί στην ΑΑΔΕ για είσπραξη. Η απόδοση αυτών των χρημάτων στα δημόσια ταμεία και τον Έλληνα φορολογούμενο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκαν σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός ανέφερε πως «τα πρόστιμα έχουν ήδη διαβιβαστεί στη ΔΟΥ και βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες. Δεν υπάρχει καμία προσωπική διαφορά με κανέναν επιχειρηματία, ενώ όποιος θεωρεί ότι θίγεται μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και πρέπει να γίνει σαφές στους πολίτες πως δεν γίνονται διακρίσεις και οι νόμοι εφαρμόζονται».

Παράλληλα, σχετικά με την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε βασικά προϊόντα, ο Υπουργός σημείωσε ότι «απαίτησα, εκφράζοντας την κοινωνία, να αναλάβουν δράση και να μειώσουν τις τιμές σε πάνω από 1.000 κωδικούς. Πιστεύω πως μέσα στον Οκτώβριο θα ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να στηρίξουν τους πολίτες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος συνέχισε λέγοντας ότι «η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών είναι συνολική πολιτική της Κυβέρνησης, είναι ο βασικός μας στόχος και γίνεται πράξη με έργα που υλοποιούμε σταθερά. Τον Νοέμβριο, όσοι ζουν στο νοίκι, θα λάβουν πίσω ένα ενοίκιο, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο κατά 8% το ετήσιο κόστος, από 1η Ιανουαρίου θα υπάρξουν αυξήσεις μέσα από τις μειώσεις στη φορολογία και το συνολικό ποσό αυξάνεται ανάλογα με το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια. Δεν πήραμε αυτά τα μέτρα λόγω των δημοσκοπήσεων, αλλά γιατί αυτό πιστεύουμε ότι είναι το σωστό για την κοινωνία».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ακόμα πως «από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα αυτό το Υπουργείο, ανέφερα πως βασική αποστολή είναι η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας. Δεν μπορούμε να ζούμε μόνο με τουρισμό και real estate. Πρέπει να στηρίξουμε τη βιομηχανία, γι’ αυτό και όλα τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου που τρέχουν αυτή την περίοδο κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, με ενίσχυση 450 εκατ. ευρώ. Αυτό θα συνεχίζεται κάθε χρόνο».

 

Για το ενεργειακό κόστος στις επιχειρήσεις, τόνισε πως έχουν γίνει ήδη δύο συσκέψεις γι’ αυτό το σκοπό και θα παρθεί απόφαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. «Θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα, δεν πρέπει να κλείσει καμία ελληνική βιομηχανία, κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την βιομηχανία που προσφέρει χιλιάδες παραγωγικές θέσεις εργασίας».

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και πιθανή επιστροφή του με νέο πολιτικό σχηματισμό, ο Υπουργός Ανάπτυξης απάντησε ότι «στον χώρο της εξ αριστερών αντιπολίτευσης υπάρχουν πολλά προβλήματα, άρα και ένα κενό που δίνει την δυνατότητα στον κ. Τσίπρα να κάνει μια νέα προσπάθεια. Με νέο πολιτικό φορέα όμως, κάτι που αποτελεί ένδειξη αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ ιστορικά».

Τέλος, για την τραγωδία των Τεμπών υπογράμμισε την ανάγκη να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη και να αποδοθεί δικαιοσύνη βλέποντας όλες τις πτυχές, τόσο τις νομικές όσο και τις ανθρώπινες.

