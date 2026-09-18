Μακρο-οικονομία

Θεοδωρικάκος: Κόμβος καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο η Κρήτη

Ο υπουργός ζήτησε να μετατρέπονται σε παραγωγική δραστηριότητα η έρευνα και η ανάπτυξη
Θεοδωρικάκος: Κόμβος καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο η Κρήτη
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Την πεποίθηση του ότι η Κρήτη βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης εξέφρασε οι υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εστιάζοντας στα μελλοντικά βήματα πολιτών και επιχειρήσεων στο νησί που μπορούν να είναι κοινά

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Κρήτη την Παρασκευή (18.9.2026) ο Τάκης Θεοδωρικάκος βρέθηκε στα εγκαίνια του Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του ΙΤΕ (Ιδρύματος Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης), επισημαίνοντας πως η υποδομή στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας

Ανάμεσα σε άλλα, ο υπουργός τόνισε τη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της σύγχρονης παραγωγής για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της πατρίδας μας. Χαρακτήρισε την επένδυση ένα «σύμβολο του τι μπορεί να κάνουμε όταν υπάρχει συνεργασία, ευθύνη, όραμα, σχέδιο και υλοποίηση», υπογραμμίζοντας ότι οι πόροι που διατέθηκαν προέρχονται από δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

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Όπως ανέφερε, ζητούμενο για την Πολιτεία είναι η γνώση και η έρευνα να μην περιορίζονται στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά να μετατρέπονται σε παραγωγική δραστηριότητα, επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες τεχνολογικές εφαρμογές. «Η έρευνα και η καινοτομία αποκτούν ουσιαστική αξία όταν φτάνουν στην παραγωγή, στις επιχειρήσεις και τελικά στην καθημερινότητα των πολιτών» είπε

Σχετικά με τις νέες υποδομές, δήλωσε ότι η σημασία τους δεν περιορίζεται στα νέα κτίρια, αλλά κυρίως στις δυνατότητες που δημιουργούν για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτές είναι υποδομές πάνω στις οποίες μπορεί να στηριχτεί η Ελλάδα της γνώσης, η Ελλάδα της τεχνολογίας και της σύγχρονης παραγωγής», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν προϋπόθεση για μια «πιο καινοτόμο, πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική ελληνική οικονομία».

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, διατίθενται περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού στα ερευνητικά κέντρα όλης της χώρας, ενώ για τις υποδομές του ΙΤΕ στην Κρήτη έχουν διατεθεί 29 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα, είχε επισκεφθεί τα Πλαστικά Κρήτης στο Ηράκλειο, όπου δήλωσε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει 95 παραγωγικές επενδύσεις στην Κρήτη που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο με προϋπολογισμό 270 εκατ. ευρώ και υποστηρίζονται με 140 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης.

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