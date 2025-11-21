Θεοδωρικάκος: Με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή ενισχύουμε ουσιαστικά την προστασία του καταναλωτή

Για μια «πολύ σοβαρή θεσμική μεταρρύθμιση» που ενισχύει ουσιαστικά την προστασία του καταναλωτή έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στην τοποθέτησή του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του ΥΠΑΝ για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

«Λύνουμε οριστικά το πρόβλημα του κατακερματισμού των υπηρεσιών και των μηχανισμών που παρακολουθούν την αγορά και δημιουργούμε για πρώτη φορά έναν ενιαίο, συντονισμένο μηχανισμό ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή», επεσήμανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας. «Για να έχουμε καλύτερους μισθούς, χρειαζόμαστε μια πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική οικονομία», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι με την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 8%».

Παράλληλα, στάθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις από 1ης Ιανουαρίου 2026, οι οποίες ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, ιδιαίτερα των νέων και των οικογενειών με παιδιά.

Αναφερόμενος στη νέα Αρχή, η οποία ενισχύεται με 300 νέους ελεγκτές και εξοπλίζεται με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ο υπουργός σημείωσε ότι θα λειτουργεί στα πρότυπα της ΑΑΔΕ και θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές της με πενταετή ανεξάρτητη θητεία, που δεν θα υπόκεινται σε κανέναν κυβερνητικό έλεγχο. «Ο μόνος που θα ελέγχει τη νέα Αρχή είναι η Βουλή», επεσήμανε.

Σημείωσε ότι τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί σημαντικά οι έλεγχοι στην αγορά και τα πρόστιμα για τις παραβάσεις, τονίζοντας πως ο ίδιος έχει δεχθεί και προσωπικές πολιτικές επιθέσεις για το θέμα. «Οφείλουμε να εφαρμόζουμε τη νομιμότητα. Ο νόμος ισχύει για όλους, και αυτό προσπαθώ να κάνω με απόλυτη συνέπεια», σημείωσε.

Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τόνισε ότι ενισχύεται με 50 νέα στελέχη, συμπληρώνοντας πως «υιοθετήσαμε πλήρως ό,τι μας ζήτησε για να κάνει καλύτερα τη δουλειά της».

Ο υπουργός Ανάπτυξης κάλεσε όλα τα κόμματα να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση: «Οι πολίτες θέλουν συγκεκριμένες λύσεις και σοβαρές προτάσεις, όχι επιστροφή 40 χρόνια πίσω. Η νέα Αρχή υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και θα συμβάλει στη σωστή λειτουργία της αγοράς και στην προστασία της κοινωνίας».

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της ONEX, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε: «Υπερασπίζομαι κατά απόλυτο τρόπο αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι εκπροσωπεί και αντανακλά το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον του ελληνικού λαού, το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας».

Υπενθύμισε ότι το 2022 οι ΗΠΑ, με ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. ευρώ μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC, συνέβαλαν «ώστε να πάρουν μπροστά τα ναυπηγεία και να δουλεύουν κανονικά χιλιάδες άνθρωποι».

Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση μόνο θετικά μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες κερδοφορίας και νέες θέσεις εργασίας: «Η ONEX ζήτησε να αναπτύξει, στον χώρο που ήδη της έχει παραχωρηθεί, εμπορική, εμπορευματική, μεταφορική, διαμετακομιστική, λιμενική, ενεργειακή και αμυντική δραστηριότητα. Αυτό ακριβώς επιτρέπει η ρύθμιση και είναι απολύτως προς το συμφέρον της χώρας».

Τέλος, απαντώντας στην κριτική ότι η Κυβέρνηση βάζει τη χώρα στο επίκεντρο γεωπολιτικών ανταγωνισμών, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε: «Είμαστε μια δημοκρατική, οργανωμένη χώρα, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Τηρούμε τη νομιμότητα έναντι όλων. Υπάρχει Σύνταγμα, υπάρχουν νόμοι και δεν δίνουμε εξηγήσεις σε κανέναν – παρά μόνο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».