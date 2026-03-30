Θεοδωρικάκος: Πιθανή παράταση του πλαφόν στα τρόφιμα και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί

Για τον κίνδυνο εκτόξευσης του πληθωρισμού και την απειλή μείωσης του αναπτυξιακού ρυθμού της χώρας, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, προειδοποίησε σήμερα (30.3.2026) ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Η κυβέρνηση έκανε πολύ καλά που αντέδρασε άμεσα και έλαβε τα πρώτα μέτρα. Έχουμε αποδείξει αυτά τα 7 χρόνια ότι ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε κρίσεις με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Χάρη στις πολιτικές που ακολουθούμε, υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. «Θεωρώ ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή είναι η χειρότερη απ’ όλες, διότι αφορά περιοχές που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δηλαδή βασικές ενεργειακές πρώτες ύλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική αναφορά στην επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στο diesel. «Θα το δούμε στην πράξη προς το τέλος της εβδομάδας και σε συνδυασμό με το πλαφόν να μπορέσει να σταματήσει η αύξηση στα καύσιμα. Εκτός βέβαια αν η διεθνής τιμή του πετρελαίου πάει στα 150 ή 200 δολάρια το βαρέλι που θα σημαίνει μεγαλύτερες αυξήσεις».

Για το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και τα βασικά είδη συντήρησης, δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποσυρθεί το πλαφόν με την εικόνα που έχω σήμερα. Σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να διατηρηθεί στις βασικές κατηγορίες και μετά τις 30 Ιουνίου». Όσον αφορά στα καύσιμα «εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά, όταν ισορροπήσει η αγορά, μπορεί να γίνουν πιο βατά».

Ο υπουργός επισήμανε ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει πλέον ένα ισχυρό νομικό οπλοστάσιο στα χέρια της για να κάνει εντατικούς ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα σε όσους παρανομούν. «Περιμένω από την Αρχή να έχει πρακτικά αποτελέσματα και να πραγματοποιήσει εκατοντάδες ελέγχους τις επόμενες ημέρες. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους», τόνισε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, η οποία έχει μειώσει από την 1η Ιανουαρίου τη φορολογία για όλους κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ «τα παιδιά μας έως 25 ετών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο και από 25 έως 30 ετών ο φόρος είναι 9%. Επίσης, επιστρέφουμε ένα νοίκι το χρόνο σε όσους ζουν στο ενοίκιο και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πολιτική. Είμαστε τμήμα της κοινωνίας και κύριο μέλημά μας είναι η προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Ο στόχος μας είναι να δημιουργούμε περισσότερες δουλειές, να αυξάνονται οι μισθοί, να γίνονται επενδύσεις και να ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία της αγοράς».

Ειδική αναφορά έκανε ο ΥΠΑΝ στις αλλαγές που φέρνει στην καταναλωτική πίστη, το νομοσχέδιο του υπουργείου. «Λαμβάνουμε μέτρα για να βάλουμε τέλος σε άσχημες καταστάσεις για τους καταναλωτές που αφορά καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Βάζουμε ένα τέλος στα μικρά γράμματα που δεν διαβάζεις ποιες είναι οι προϋποθέσεις, αλλά και σε εκβιαστικές πρακτικές. Θα μπει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και το ποσοστό θα είναι μεταξύ 30% και 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκες».