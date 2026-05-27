Θεοδωρικάκος: Ποιοτικές θέσεις εργασίας και προσέλκυση επενδύσεων στις προτεραιότητες του ΥΠΑΝ

Τα κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, ανέδειξε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να τονίζει την στροφή σε παραγωγικές επενδύσεις ύψους από 10 έως 50 εκατ. ευρώ.

Επισημάνθηκε ότι ο στόχος είναι να προσελκυθούν ξένες επενδύσεις, με απότερο σκοπό την μείωση της ανεργίας και την επιστροφή ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στην πατρίδα.

«Στρεφόμαστε ιδιαίτερα σε παραγωγικές επενδύσεις και δίνουμε κίνητρα για πραγματικές θέσεις εργασίας σε σύγχρονους τομείς, σε νέες

τεχνολογίες, στη μεταποίηση, σε δραστηριότητες που θα βοηθήσουν να πάμε μπροστά την τεχνολογία, τον ψηφιακό και τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας και να δημιουργήσουμε καλύτερες θέσεις εργασίας», ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Απαντώντας στην κριτική που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την παρουσίαση του νέου του κόμματος, για την κατάσταση της χώρας, ο υπουργός στάθηκε στις θέσεις εργασίας και στο ύψος των μισθών.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «δημιουργήθηκαν τα επτά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας 650 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν ήρθε από τον ουρανό: έγινε χάρη στις δικές μας πολιτικές για προσέλκυση επενδύσεων, για μείωση φορολογίας, για δουλειές. Και δεν υπάρχει πιο ισχυρή κοινωνική πολιτική από αυτό».

Σημείωσε επίσης, ότι ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει φτάσει στα 1.500 ευρώ, προσθέτοντας ότι η αύξηση των εισοδημάτων, η μείωση της φορολογίας και οι αυστηροί έλεγχοι στην αγορά αποτελούν το βασικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής.