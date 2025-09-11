Μακρο-οικονομία

Θεοδωρικάκος: Στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και στη ναυπηγική βιομηχανία – Συνάντηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΣ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Παρόντες στη συνάντηση ήταν και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, o υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και ο Επιτετραμμένος της αμερικανικής Πρεσβείας, Τζος Χακ
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Onex Shipyards & technologies Πάνος Ξενοκώστας, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Επιτετραμμένος της αμερικανικής Πρεσβείας, Τζος Χακ
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Onex Shipyards & technologies Πάνος Ξενοκώστας, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Επιτετραμμένος της αμερικανικής Πρεσβείας, Τζος Χακ

Τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας επισκέφτηκε σήμερα (11.9.2025) ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ.

Παρόντες στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ήταν επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, o υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και ο Επιτετραμμένος της αμερικανικής Πρεσβείας, Τζος Χακ. Τους υποδέχθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Onex Shipyards & technologies, Πάνος Ξενοκώστας.

Περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας για την πορεία της επένδυσης, αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος – στην συνάντησή του με τον κ. Μπέργκαμ στην οποία ήταν παρούσα και η Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη – ανέδειξε τη στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία με την κρατική αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, που επένδυσε 125 εκατ. ευρώ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Νταγκ Μπέργκαμ και Τάκης Θεοδωρικάκος

onex

Επίσης, επισήμανε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης για την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας με την ένταξή της στις στρατηγικές επενδύσεις. Και προσέθεσε ότι το ΥΠΑΝ αντιμετωπίζει θετικά τις προοπτικές ευρύτερης αξιοποίησης του χώρου ως λιμενικό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο.

Παράλληλα, υπογράμμισε και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για ξεχωριστό καθεστώς, με ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης, για νέα κίνητρα στην αμυντική βιομηχανία και τις δυνατότητες ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

