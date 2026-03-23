Θετική αντίδραση από τα ομόλογα μετά την κατάρρευση που αποτιμάται σε απώλειες 2,5 τρισ. δολάρια μέσα στον Μάρτιο

Τα αμερικανικά ομόλογα «απάντησαν» με ράλι μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ να «παγώσει» προς το παρόν τις επιθέσεις στον πόλεμο με το Ιράν ενώ η εικόνα στην αγορά άλλαξε άρδην μετά το καλό νέο που παρέσυρε και τα ελληνικά ομόλογα.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας μειώθηκε στο 3,84% στις συναλλαγές της Δευτέρας (23.3.2026) σημειώνοντας μείωση 0,04 ποσοστιαίων μονάδων από την προηγούμενη συνεδρίαση κι ενώ λίγη ώρα νωρίτερα σημείωνε αύξηση πάνω από 4% (στο 4,03%) ή 0,15 μονάδων σε μια μέρα που χαρακτηρίστηκε «Μαύρη» Δευτέρα για τις αγορές, που προεξοφλούσαν το χειρότερο σενάριο του πολέμου.

Τον τελευταίο μήνα, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου έχει αυξηθεί κατά 0,51 μονάδες και είναι 0,25 μονάδες υψηλότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Εντωμεταξύ, το προηγούμενο διάστημα, από τις αρχές Μαρτίου, ο πόλεμος οδήγησε σε εξάλειψη άνω των 2,5 τρισ. δολαρίων από την αξία των ομολόγων παγκοσμίως, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Τα ομόλογα καταρρέουν από την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου που επιταχύνει τον πληθωρισμό, ο οποίος διαβρώνει την αξία των σταθερών αποδόσεων του χρέους. Σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ η πτώση των ομολόγων είναι μικρότερη από τα περίπου 11,5 τρισ. δολάρια που χάθηκαν σε μετοχές, είναι ίσως πιο απροσδόκητη, καθώς το χρέος συνήθως αυξάνεται σε περιόδους γεωπολιτικής αναταραχής.

«Οι αγορές αρχίζουν να αποτιμούν αυτό που πιστεύω ότι θα είναι μια στασιμοπληθωριστική ώθηση που θα εκδηλωθεί πολύ σύντομα», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Bloomberg TV η Kathryn Rooney Vera , επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην StoneX Group. «Όσο περισσότερο συνεχίζεται αυτό, τόσο περισσότερο μπορούν να αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου», πρόσθεσε.

Η συνολική αγοραία αξία του κρατικού, εταιρικού και τιτλοποιημένου χρέους έχει μειωθεί στα 74,4 τρισ. δολάρια από σχεδόν 77 τρισ. δολάρια στο τέλος Φεβρουαρίου, με βάση δείκτη του Bloomberg . Αυτή αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη πτώση από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ βρισκόταν εν μέσω ενός επιθετικού κύκλου αυξήσεων των επιτοκίων. Σε ποσοστό ο δείκτης μέχρι το τελεσίγραφο Τραμπ είχε υποχωρήσει κατά 3,1% αυτόν τον μήνα. Το δημόσιο χρέος έχει οδηγήσει σε μειώσεις, με τον δείκτη Bloomberg για τα κρατικά ομόλογα να υποχωρεί κατά 3,3% τον Μάρτιο, ενώ τα εταιρικά ομόλογα έχουν υποχωρήσει κατά 3,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία.