Γιατί ο Τραμπ έκανε πίσω και ανακοίνωσε πάγωμα των επιθέσεων στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές – Αναλύσεις Skynews και BBC

Δίνοντας ένα ξαφνικό σήμα απoκλιμάκωσης ο Ντόναλντ Τραμπ με μία ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις σε μονάδες ενέργειας του Ιράν αναβάλλονται για 5 μέρες μετά από «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες για την τερματισμό του πολέμου, πριν λήξει το τελεσίγραφό του στην Τεχεράνη προκειμένου να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, ακολούθησε η διάψευση από την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι η αναβολή θα διαρκέσει πέντε ημέρες και εξαρτάται από «την επιτυχία των συνεχιζόμενων συναντήσεων και συζητήσεων».

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη είχαν συνομιλίες «σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο αναλυτής άμυνας, καθηγητής Michael Clarke, σχολιάζει στο Skynews, ότι ήταν αναμενόμενο ο Τραμπ να «υποχωρήσει», αλλά όχι τόσο άμεσα.

Όπως λέει: «Έδωσε στον εαυτό του περισσότερο χρόνο και λέει ότι θα αναβάλουμε τις επιθέσεις, παρόλο παραμένουν στο τραπέζι σε πέντε ημέρες. Και ξαφνικά αποκάλυψε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς που ήταν πολύ εποικοδομητικές και για τις οποίες κανείς άλλος δεν γνώριζε».

Ο Clarke πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «ποτέ δεν είχε μιλήσει για αυτό μέχρι τώρα». «Ξαφνικά έχουν αρχίσει βαθύτερες, ουσιαστικές συνομιλίες», ανέφερε.

«Ίσως υπερβάλλει σε αυτό το σημείο, αλλά ακόμη και ο ίδιος έχει δει τον πιθανό κίνδυνο των προγραμματισμένων επιθέσεων».

BBC: Τα σημαντικά ερωτήματα που δεν βρήκαν απάντηση στην ανάρτηση του Τραμπ

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έκανε λόγο για πενταήμερη παύση πυρός στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, αφήνει σημαντικά ερωτήματα αναπάντητα.

Αν και αναφέρθηκε σε «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν και η δήλωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον πολεμικό τόνο που υιοθέτησαν οι αντιμαχόμενες πλευρές το Σαββατοκύριακο.

Επιπλέον, δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς επικεντρώθηκαν αυτές οι συνομιλίες. Το θέμα θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν ή ο εμπλουτισμός ουρανίου, ή απλά μια κατάπαυση του πυρός – μια προοπτική που ο Τραμπ υποβάθμισε συγκεκριμένα την Παρασκευή.

Θα μπορούσε επίσης να είναι μια αναφορά στο Στενό του Ορμούζ, αν και το άνοιγμά του στη ναυτιλιακή κίνηση είναι κάτι που οι Ιρανοί δεν έχουν μέχρι στιγμής υποσχεθεί δημοσίως. Οι περισσότεροι ειδικοί το θεωρούν απίθανο, καθώς ο έλεγχος του Ιράν πάνω στο Ορμούζ αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του στον πόλεμο.

Διαψεύδει το Ιράν

Το Ιράν αρνείται ότι είχε επαφές – άμεσες ή έμμεσες – με τον Τραμπ ή τους Αμερικανούς και υποστηρίζει ότι ο Τραμπ κάνει πίσω μετά τις απειλές του Ιράν να χτυπήσει στόχους στον Κόλπο.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο μια πηγή, ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν υπήρξε άμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ, ούτε μέσω μεσαζόντων.