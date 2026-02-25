Τί αλλάζει στον Κώδικα Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με ΑΠΕ, αποθήκευση, ηλεκτροκίνηση και αποζημιώσεις

Στην αναθεώρηση του Κώδικα Δικτύου προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς χθες (24.2.2026) ξεκίνησε η σχετική διαβούλευση με την αγορά προτού υιοθετηθούν οι αλλαγές.

Στόχος της αναθεώρησης του ΔΕΔΔΗΕ είναι ο εκσυγχρονισμός του Κώδικα Δικτύου και η ενσωμάτωση νέων στοιχείων του ενεργειακού γίγνεσθαι, όπως είναι η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ, τα ιδιωτικά δίκτυα, η ηλεκτροκίνηση, η αξιοποίηση των πόρων ευελιξίας, αλλά και οι δυνατότητες των καταναλωτών μέσω των έξυπνων μετρητών.

Πέραν των παραπάνω, η πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ εισάγει και μια σειρά από άλλες αλλαγές για τις οποίες θα πρέπει να είναι ενήμεροι οι καταναλωτές. Ενδεικτικά, προβλέπεται η απενεργοποίηση της σύνδεσης με το δίκτυο σε δύο νέες περιπτώσεις:

Η πρώτη αφορά τους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων και συγκεκριμένα αν έχει γίνει επέμβαση στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του Χρήστη ή σύνδεση εξοπλισμού, ενδεικτικά με την προσθήκη υποδομών επαναφόρτισης, για την οποία δεν έχει ενημερωθεί ο Διαχειριστής μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Η δεύτερη αφορά τους ιδιοκτήτες σταθμών ΑΠΕ ή αποθήκευσης και το αν διαπιστωθεί μη τήρηση των εντολών του Διαχειριστή από τον Χρήστη, σχετικά με τον περιορισμό της ενεργού ισχύος εξόδου.

Πρόκειται, δηλαδή, για την τήρηση των αναγκαστικών περικοπών παραγωγής, που έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ευστάθεια του δικτύου σε ώρες κατά τις οποίες παρατηρείται υπερπαραγωγή ενέργειας.

Παράλληλα, απομακρύνεται η πρόβλεψη που υπήρχε προηγουμένως για αποζημίωση του καταναλωτή σε περίπτωση τυχαίας διακοπής ουδετέρου αγωγού. Όπως αναφέρει σχετικά ο ΔΕΔΔΗΕ, η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν προβληματική και είχε προκαλέσει αμφισημίες, οδηγώντας σε αποζημιώσεις ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν στοιχειοθετείται ευθύνη του διαχειριστή.