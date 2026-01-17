Τι δείχνουν οι αγορές για την ελληνική οικονομία

Με ισχυρό αποτύπωμα στις αγορές ολοκληρώθηκε η πρώτη έξοδος της χώρας για το 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για το επόμενο κρίσιμο ορόσημο, που είναι ο νέος κύκλος αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, που ξεκινά τον Μάρτιο από τους μεγάλους διεθνείς οίκους.

Εκείνον τον μήνα αναμένονται οι αποφάσεις της Moody’s, του DBRS και του Scope, με τον γερμανικό οίκο να θεωρείται ο πιο πιθανός να προχωρήσει σε νέα αναβάθμιση. Μια τέτοια εξέλιξη θα έφερνε την ελληνική οικονομία, για πρώτη φορά μετά την περίοδο των μνημονίων, ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα Α.

Ήδη από τον Νοέμβριο, ο Scope έχει κατατάξει τη χώρα στη βαθμίδα BBB, αποδίδοντας θετικές προοπτικές στο ελληνικό αξιόχρεο. Εφόσον προχωρήσει σε αναβάθμιση, η Ελλάδα θα περάσει στο BBB+, δηλαδή στην τελευταία βαθμίδα πριν από το Α. Δεν αποκλείεται, πάντως, η σχετική κίνηση να μετατεθεί για τη δεύτερη αξιολόγηση του 2026, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος οίκος ήταν ο πρώτος που επανέφερε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα το 2023, αλλά και ο πρώτος που την αναβάθμισε εντός αυτής.

Σήμερα, οι S&P, Fitch και DBRS αξιολογούν τη χώρα με BBB και σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody’s διατηρεί την ελληνική οικονομία ένα «σκαλοπάτι» χαμηλότερα, στο BBB-. Οι αξιολογήσεις που θα εκδοθούν από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο, με τη συμμετοχή της S&P τον Απρίλιο και της Fitch τον Μάιο, θα διαμορφώσουν το κλίμα των αγορών για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

«Τα κλειδιά»

Τρία στοιχεία αποτελούν τα κλειδιά για το επίπεδο των αξιολογήσεων αυτών. Πρόκειται για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και την ταχύτητα μείωσης του δημοσίου χρέους.

Ο ρυθμός ανάπτυξης κινείται σταθερά πάνω από το 2% ( με πρόβλεψη για 2,4% το 2026) σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του ΜΟ της Ευρωζώνης. Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού υπερέβη σημαντικά, για ακόμη ένα έτος, το 2025 τις προβλέψεις αγγίζοντας το 3,7% του ΑΕΠ, ενώ για το 2026 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,8% του ΑΕΠ με τις πρώτες προβλέψεις να το ανεβάζουν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Στην αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους παρουσιάζεται επίσης σημαντική επιτάχυνση καθώς προβλέπεται να μειωθεί από το 145,9% του ΑΕΠ το 2025, στο 138,2% του ΑΕΠ το 2026 με προοπτική να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ (στο 119%) το 2019. Σημαντική είναι η συμβολή των πρόωρων αποπληρωμών του χρέους, πολιτική που αποτελεί προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο και για το 2026 με συνολικές εξοφλήσεις ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Η εικόνα αυτή προσδίδει αξιοπιστία στις αγορές και στους ξένους οίκους για την ελληνική οικονομία, παρά τις επισημάνσεις τους για βελτιώσεις που απαιτούνται σε κρίσιμους τομείς, όπως το ισοζύγιο πληρωμών, τις επενδύσεις κ.α.

Στην εικόνα αυτή στηρίζεται και η μεγάλη επιτυχία της εξόδου στις αγορές με το 10ετές ομόλογο στις αρχές της περασμένης εβδομάδας κατά την οποία αντλήθηκαν 4 δισ. ευρώ με προσφορές που ξεπέρασαν τα 51 δισ. ευρώ. Δηλαδή, με μία έκδοση καλύφθηκε το μισό δανειακό πρόγραμμα της χώρας για εφέτος!. Επόμενες κινήσεις, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΔΔΗΧ για το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι η επανέκδοση τριών ομολόγων, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο.