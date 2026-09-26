Τιμολόγια ρεύματος: Στα δέκα φθηνότερα της αγοράς κυριαρχούν τα «μπλε» – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ

Σταθερά, «μπλε» είναι τα εννέα από τα δέκα φθηνότερα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθενται αυτή την περίοδο στην αγορά, ενώ μόλις ένα ανήκει στην κατηγορία των ειδικών, «πράσινων» τιμολογίων, σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς λιανικής ρεύματος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ).

Στην ανάλυση της ΡΑΑΕΥ υπολογίζεται και το πάγιο, το οποιο σε αρκετές περιπτώσεις διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, ενώμε βάση μηνιαία κατανάλωση 330 κιλοβατώρες, που αντιστοιχεί σε ένα μέσο νοικοκυριό, τη χαμηλότερη συνολική χρέωση έχει το σταθερό τιμολόγιο MyHome Online της ΔΕΗ, στα 41,45 ευρώ, με τη χρέωση να διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ το πάγιο ανέρχεται σε 3,5 ευρώ.

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Ακολουθεί το Volton Blue Student, που απευθύνεται σε φοιτητές, με χρέωση 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ, με τη συνολική χρέωση διαμορφώνεται στα 47,57 ευρώ.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το «πράσινο» Basic Home της Ήρων, με χρέωση 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ, με τη συνολική χρέωση να φτάνει τα 53,71 ευρώ.