Τιμολόγια ρεύματος: Στα δέκα φθηνότερα της αγοράς κυριαρχούν τα «μπλε» – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ

Σταθερά, «μπλε» είναι τα εννέα από τα δέκα φθηνότερα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθενται αυτή την περίοδο στην αγορά, ενώ μόλις ένα ανήκει στην κατηγορία των ειδικών, «πράσινων» τιμολογίων, σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς λιανικής ρεύματος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ).
Στην ανάλυση της ΡΑΑΕΥ υπολογίζεται και το πάγιο, το οποιο σε αρκετές περιπτώσεις διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, ενώμε βάση μηνιαία κατανάλωση 330 κιλοβατώρες, που αντιστοιχεί σε ένα μέσο νοικοκυριό, τη χαμηλότερη συνολική χρέωση έχει το σταθερό τιμολόγιο MyHome Online της ΔΕΗ, στα 41,45 ευρώ, με τη χρέωση να διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ το πάγιο ανέρχεται σε 3,5 ευρώ.
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Ακολουθεί το Volton Blue Student, που απευθύνεται σε φοιτητές, με χρέωση 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ, με τη συνολική χρέωση διαμορφώνεται στα 47,57 ευρώ.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται το «πράσινο» Basic Home της Ήρων, με χρέωση 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 5 ευρώ, με τη συνολική χρέωση να φτάνει τα 53,71 ευρώ.
Η οικονομικότητα των σταθερών τιμολογίων, αλλά και η προστασία που προσφέρουν στους καταναλωτές σε περιόδους υψηλών τιμών, εξηγούν τη στροφή ολοένα και περισσότερων καταναλωτών προς αυτά.
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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τον Ιούνιο 1.879.013 οικιακοί μετρητές, ή το 31,62% του συνόλου, χρεώνονταν με σταθερά τιμολόγια. Ένα χρόνο νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2025, ο αριθμός ήταν 1.219.370 μετρητές, που αντιστοιχούσαν στο 20,65% του συνόλου.
Παρά την αύξηση των σταθερών τιμολογίων, η πλειονότητα των μετρητών, πάνω από το 53%, παραμένει στα ειδικά, «πράσινα» τιμολόγια.
Σημαντικό μερίδιο, περίπου 15%, κατέχουν και τα κυμαινόμενα, «κίτρινα» τιμολόγια, τα οποία ακολουθούν τις διακυμάνσεις της αγοράς χονδρικής. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες χρεώσεις όταν η τιμή χονδρικής κινείται σε χαμηλά επίπεδα, αλλά αντίστοιχα επιβαρύνουν περισσότερο τους καταναλωτές σε περιόδους υψηλών τιμών.
Ενδεικτικά, τον Απρίλιο τα δέκα φθηνότερα τιμολόγια ήταν στο σύνολό τους «κίτρινα», ενώ αυτή την περίοδο οι χρεώσεις τους κινούνται γύρω στα 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα.