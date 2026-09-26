Επιτόκια: Βαρόμετρο ο πληθωρισμός και η τιμή του πετρελαίου για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ

Ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου και η πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου τον Οκτώβριο αποτελούν τα δύο βασικά βαρόμετρα για τις επόμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με τα επιτόκια, ενόψει της συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου.

Το βασικό δίλημμα για την ΕΚΤ είναι αν θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική ή αν θα επιλέξει να περιμένει έως τον Δεκέμβριο, ώστε να έχει καλύτερη εικόνα για την πορεία του πληθωρισμού.

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Δεδομένου ότι η άνοδος των τιμών οφείλεται κυρίως στην ενεργειακή κρίση, οι εξελίξεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου βρίσκονται καθημερινά στο ραντάρ του επιτελείου της Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς να μπορούν να γίνουν σχετικά ασφαλείς συζητήσεις

«Κλειδί» η τιμή του πετρελαίου

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κλιμάκωση των βομβαρδισμών στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθι, που προκάλεσε νέα ανησυχία για τις ροές του πετρελαίου, έστειλε την τιμή του Brent ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ωστόσο, η αγορά παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, με τις τιμές να υποχωρούν όταν δηλώσεις αξιωματούχων από τις ΗΠΑ και το Ιράν δημιουργούν προσδοκίες για το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας.

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Όπως αναφέρουν αρμόδιες ευρωπαϊκές πηγές, υπό τις σημερινές συνθήκες έντονης αβεβαιότητας θα ήταν πρόωρο για την ΕΚΤ να σπεύσει σε αύξηση των επιτοκίων, προκαλώντας νέα άνοδο στο κόστος χρήματος στην ευρωζώνη.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες η τιμή του Brent κινήθηκε γύρω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, με έντονες διακυμάνσεις και σε επίπεδα κάτω από τα 100 δολάρια.

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται πλέον είναι ότι, εάν η τιμή του πετρελαίου αποκλιμακωθεί και παραμείνει κάτω από την περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι και τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δεν δείξουν νέα σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού, η ΕΚΤ θα έχει μεγαλύτερο περιθώριο να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο.

Σε αυτή την περίπτωση, η επόμενη αύξηση θα μπορούσε να μετατεθεί για τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου, όταν η ΕΚΤ θα διαθέτει περισσότερα στοιχεία για την ένταση και τη διάρκεια του ενεργειακού σοκ.

Μια σταθεροποίηση της τιμής του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια θα περιόριζε τον κίνδυνο ενός νέου ισχυρού κύματος ανατιμήσεων στην ενέργεια και, μέσω αυτού, στην υπόλοιπη οικονομία. Αντίθετα, μια νέα και παρατεταμένη άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θα αύξανε τις πιέσεις στην ΕΚΤ για ταχύτερη αντίδραση.

Αναμένοντας τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου

Εξίσου κρίσιμη θα είναι η πορεία του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο, καθώς θα επηρεάσει τις αποφάσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια και θα αποτυπώσει τόσο το ύψος όσο και την τάση της εξέλιξης των τιμών για τους επόμενους μήνες. Η πρώτη εκτίμηση για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου θα γίνει από την Eurostat στις 2 Οκτωβρίου

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο ο ετήσιος πληθωρισμός της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 3,2%, από 2,9% τον Ιούλιο, με το ενεργειακό κόστος να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο.

Εάν τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δείξουν ότι η άνοδος παραμένει ελεγχόμενη και, κυρίως, ότι οι ενεργειακές ανατιμήσεις δεν μεταφέρονται με μεγαλύτερη ένταση στις υπηρεσίες και στα υπόλοιπα αγαθά, θα ενισχυθούν τα επιχειρήματα μέσα στην ΕΚΤ υπέρ μιας παύσης τον Οκτώβριο.

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ προβλέπει πλέον μέσο πληθωρισμό 3% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,1% το 2028, με την επιστροφή κοντά στον στόχο του 2% να τοποθετείται αρκετά αργότερα.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες ευρωπαϊκές πηγές, εάν το πετρέλαιο επιστρέψει σε επίπεδα κάτω των 100 δολαρίων και ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου δεν επιφυλάξει δυσάρεστη έκπληξη, η ΕΚΤ θα έχει έναν σημαντικό λόγο να «αγοράσει χρόνο» στις 29 Οκτωβρίου.

Σε περίπτωση που συμβεί το αντίθετο και το ενεργειακό σοκ αρχίσει να αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, η συζήτηση για νέα αύξηση των επιτοκίων ήδη από τον Οκτώβριο, στο 2,75% από 2,5% που βρίσκεται σήμερα, θα επανέλθει με μεγαλύτερη ένταση.