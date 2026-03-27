Τουρισμός: Στο ισχυρό χαρτί του «safe place» ποντάρει η Ελλάδα – Τα μηνύματα από τις κρατήσεις στο άνοιγμα της σεζόν

Μετά το σοκ που προκάλεσε στην τουριστική αγορά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν αποκαθίστανται σταδιακά οι ροές των κρατήσεων στην Ελλάδα ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν την ώρα που άλλες παραδοσιακές αγορές της περιοχής δοκιμάζονται.

Στελέχη μεγάλων τουριστικών πρακτορείων περιγράφουν την τάση ως μια «καθυστερημένη ροή κρατήσεων» στην Ελλάδα μετά το μούδιασμα κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου εκτιμώντας ότι υπάρχουν ενδείξεις για το καλό σενάριο που θέλει τη χώρα μας να «επωφελείται» ως ένας ασφαλής και ελκυστικός προορισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά κάποια μηνύματα από εταιρείες κρουαζιέρας που βρέθηκαν σε περιπέτειες όταν μπλόκαραν τα Στενά του Ορμούζ (όπως στην περίπτωση της Celectyal που αναγκάστηκε να ακυρώσει ταξίδια) ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες και άλλοι επαγγελματίες από την τουριστική αγορά αρχίζουν να αισιοδοξούν για την έκβαση της σεζόν. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν κρατήσεις για πάνω από 30 εκατομμύρια θέσεις για τους επόμενους μήνες που αρχίζει η καλοκαιρινή σεζόν, με αυξητική τάση, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ που καλλιεργούν προσδοκίες για συνέχεια της καλής πορείας του ελληνικού τουρισμού κόντρα στις αβεβαιότητες που τροφοδοτούνται από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πάντως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κι ένας ακόμη παράγοντας που δικαιολογεί αυξημένες κρατήσεις θέσεων είναι ότι στην τρέχουσα συγκυρία που το κόστος αεροπορικών καυσίμων έχει εκτοξευθεί και τα εισιτήρια ακριβαίνουν μέρα με τη μέρα, πολλοί σπεύδουν να κλείσουν εισιτήρια για μελλοντικά ταξίδια πριν κλιμακωθεί περαιτέρω το ράλι των τιμών.

Εντωμεταξύ, η ένταση στην περιοχή γύρω από το Ιράν έχει προκαλέσει ισχυρό πλήγμα σε τοπικές οικονομίες είτε βασίζονται είτε όχι στον τουρισμό, όπως το Ντουμπάι, η Αίγυπτος, η Ταϊλάνδη ενώ ακυρώσεις σημειώνονται και στην Κύπρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την Ελλάδα η φετινή σεζόν ξεκινά με καθυστερημένη μεν αλλά καλή ροή κρατήσεων σύμφωνα με ταξιδιωτικά γραφεία ενώ και οι εκτιμήσεις του αεροπορικών εταιρειών με βάση τις κρατήσεις θέσεων προαναγγέλλουν αύξηση ταξιδιωτών της τάξης του 8,3% ή 30,6 εκατομμύρια, με τη ζήτηση να κατανέμεται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες.

Ανοδικές τάσεις σημειώνονται ήδη από τον Απρίλιο, που σηματοδοτεί την αφετηρία της τουριστικής σεζόν. Περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια κρατήσεις θέσεων σε πτήσεις αναφέρονται στα ψηφιακά δεδομένα του ΙΝΣΕΤΕ. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 4,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ενώ η ζήτηση κατανέμεται σχεδόν ισορροπημένα τους επόμενους μήνες μέχρι τον Οκτώβριο.

Στελέχη του ξενοδοχειακού κλάδου μιλούν για μικτή εικόνα και ερμηνεύουν τις ενδείξεις αύξησης κρατήσεων για διακοπές στην Ελλάδα ως μια πρώτη αντίδραση της αγοράς στα τεκταινόμενα, με οφέλη για την Ελλάδα ως ασφαλούς εναλλακτικού προορισμού. Εκτιμούν δε ότι «μετατοπίζονται» ταξιδιώτες που σε εποχή κανονικότητας θα ήταν πελάτες της αιγυπτιακής ή της κυπριακής αγοράς ή του Ντουμπάι. Τονίζουν πάντως πως το κλίμα είναι εύθραυστο στην αγορά γεγονός που αποτυπώθηκε και στη Κρήτη που φάνηκε να επηρεάζεται μέχρι πρόσφατα λόγω εγγύτητας με την εμπόλεμη ζώνη.

Η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, πριμοδοτεί τις μεσογειακές χώρες που είναι μακριά από τα μέτωπα του πολέμου και η Ελλάδα είναι μια από αυτές τις χώρες. Η Ελλάδα θεωρείται ασφαλής ευρωπαϊκός προορισμός, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προσέλκυση τουριστικής ζήτησης από πιο «επικίνδυνες» περιοχές.

Τα στοιχεία προς το παρόν καλλιεργούν προσδοκίες ότι ο ελληνικός τουρισμός θα κερδίσει και το φετινό στοίχημα μετά το νέο ρεκόρ που σημειώθηκε πέρυσι, με περίπου 38 εκατομμύρια τουρίστες (αφίξεις αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, οδικές, με πλοία κ.ο.κ.) και έσοδα πάνω από 23,6 δισ. ευρώ.