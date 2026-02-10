Τσάφος: Το όφελος για τον καταναλωτή από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας

Ανάρτηση σχετικά με τα οφέλη από τις αυξημένες εξαγωγές ηλεκτρισμού της χώρας μας δημοσίευσε σήμερα (10.2.2026) ο υφυπουργός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

Όπως αναφέρει σχετικά ο Νίκος Τσάφος, «η ευρωπαϊκή αγορά είναι σχεδιασμένη για να στέλνει ηλεκτρική ενέργεια από την πιο φθηνή περιοχή στην πιο ακριβή. Συνεπώς, σε γενικές γραμμές, όταν μια χώρα εξάγει, έχει τιμές ίσες ή χαμηλότερες από τις χώρες στις οποίες στέλνει ενέργεια.

Το 2025, η Ελλάδα ήταν καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας για 263 ημέρες. Εκείνες τις ημέρες, είμαστε 5,9 ευρώ/MWh φθηνότεροι από τη Βουλγαρία, ενώ τις μέρες που είχαμε καθαρές εισαγωγές, είμαστε 3,6 ευρώ πιο ακριβοί.

Για το 2025 συνολικά, η τιμή στην Ελλάδα ήταν 3,1% κάτω από τη Βουλγαρία – ενώ το 2019, όταν εισάγαμε το 18% των αναγκών μας, είμαστε στο +34%.

Αυτό είναι το σημαντικό όφελος των εξαγωγών – μας εξασφαλίζουν χαμηλότερες τιμές από τις χώρες στις οποίες εξάγουμε – και σίγουρα αρκετά χαμηλότερες τιμές από ένα εναλλακτικό σενάριο χωρίς αυτές τις εξαγωγές».