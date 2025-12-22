Τσιάρας: «Η κυβέρνησή μας ήταν, είναι και θα είναι εδώ για να στηρίζει τον αγροτικό κόσμο»

Την ανάγκη για έναν ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τους αγρότες, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για πράξη ευθύνης και όχι για υποχώρηση.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα μέτρα στήριξης, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα, σημειώνοντας παράλληλα πως «ο καθένας έχει την ευθύνη των επιλογών του» και ότι πλέον η σκυτάλη περνά στους αγρότες.

Όπως ανέφερε, ο διάλογος αποτελεί έμπρακτη απόδειξη υπευθυνότητας, επισημαίνοντας ότι από την πλευρά της η κυβέρνηση έκανε όσα ήταν δυνατόν στη δεδομένη χρονική συγκυρία για τη στήριξη των αγροτών. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις και τα προβλήματα στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα ενόψει των γιορτών, τελικά «αδικούν και τους ίδιους τους αγρότες», καθώς προκαλούν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι βασικά αιτήματα των αγροτών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κοινό τόπο συνεννόησης έχουν ήδη αντιμετωπιστεί:

Αγροτικό ρεύμα : «Έχουμε κάνει τη μέγιστη δυνατή παρέμβαση και θα βρεθούμε αρκετά κοντά στο αίτημα των αγροτών, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ΔΕΗ και των δεσμεύσεων που υπάρχουν για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος».

: «Έχουμε κάνει τη μέγιστη δυνατή παρέμβαση και θα βρεθούμε αρκετά κοντά στο αίτημα των αγροτών, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ΔΕΗ και των δεσμεύσεων που υπάρχουν για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος». Αγροτικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, καλύπτοντας ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου.

Την ίδια ώρα, ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα μέσω της ανακατανομής πόρων που εξοικονομήθηκαν μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι ανέρχονται σε τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ, χρήματα που μπορούν να κατευθυνθούν σε παραγωγές και προϊόντα που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα.

«Θέλω αυτό να γίνει σε συνεννόηση με τους ίδιους τους αγρότες», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τη δύσκολη κατάσταση σε βασικά προϊόντα όπως το σιτάρι και το βαμβάκι, που βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλές τιμές. Παράλληλα, επεσήμανε την ένταξη και της μηδικής, λόγω των σοβαρών προβλημάτων διάθεσης που αντιμετώπισαν οι παραγωγοί σε περιοχές όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα ευλογιάς.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι, εφόσον υπάρχουν και άλλα προϊόντα σε αντίστοιχη κατάσταση, «η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το συζητήσει», επαναλαμβάνοντας ότι η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και η μείωση του κόστους παραγωγής υλοποιούνται με συγκεκριμένο και υπεύθυνο τρόπο.

Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Τσιάρας ήταν σαφής ως προς τα αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, όπως οι κατώτατες εγγυημένες τιμές ή η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, καθώς -όπως σημείωσε- «αντίκεινται στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο τεχνικό ζήτημα του ΕΛΓΑ, διευκρίνισε ότι την ίδια ημέρα καταβλήθηκαν 122 εκατ. ευρώ, με το πρόβλημα να αποκαθίσταται μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά, όπως ανέφερε, οι πληρωμές του ΕΛΓΑ θα προσεγγίσουν τα 2 δισ. ευρώ, ποσό πρωτοφανές για τον Οργανισμό.

«Είναι προσχηματικός ο διάλογος όταν επιλύονται ζητήματα που έχουν τεθεί; Η αξιοπιστία κρίνεται από τους πολίτες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη των έντιμων αγροτών και του πρωτογενούς τομέα.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η πρόσκληση για διάλογο παραμένει ανοιχτή, επισημαίνοντας πως όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καλεί σε συζήτηση, «το μπαλάκι της ευθύνης περνάει στην άλλη πλευρά». «Η κυβέρνησή μας ήταν, είναι και θα είναι εδώ για να στηρίζει τον αγροτικό κόσμο», κατέληξε.