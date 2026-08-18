Άλμα στα κρατικά έσοδα τον Ιούλιο – Βαρύς ο φορολογικός λογαριασμός έως το τέλος του 2026

Με «καύσιμο» τον φόρο εισοδήματος, αλλά και σημαντική συμβολή από τον ΦΠΑ, τα κρατικά έσοδα κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τον μηνιαίο στόχο κατά 895 εκατ. ευρώ.

Η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος έδωσε σημαντική ώθηση στα κρατικά έσοδα, καθώς αρκετοί φορολογούμενοι επέλεξαν να εξοφλήσουν εφάπαξ ολόκληρη την οφειλή τους, προκειμένου να επωφεληθούν από την έκπτωση 2%-4%, ανάλογα με το πότε υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση.

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Την ίδια ώρα, οι αυξημένες τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την έντονη τουριστική κίνηση, ενίσχυσαν τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ, ενώ η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών εξακολουθεί να στηρίζει τα φορολογικά έσοδα.

Στα 9,2 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα τον Ιούλιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιούλιο ανήλθαν σε 9,195 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 895 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 528 εκατ. ευρώ ή 6,2% έναντι του στόχου.

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Αυξημένες ήταν, ωστόσο, και οι επιστροφές εσόδων, οι οποίες έφτασαν τα 842 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 698 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή επίδοση των εσόδων ενίσχυσε το πρωτογενές αποτέλεσμα στο επτάμηνο, διαμορφώνοντας αυτό, στα 5,725 δισ. ευρώ.

Το ποσό είναι κατά 29% υψηλότερο από τον στόχο των 4,417 δισ. ευρώ που είχε τεθεί για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026. Σε σύγκριση, πάντως, με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όταν το πρωτογενές πλεόνασμα είχε ανέλθει στα 8 δισ. ευρώ, η φετινή επίδοση είναι χαμηλότερη.

Πάνω από τον στόχο τα έσοδα στο επτάμηνο

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,207 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,975 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2026.

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα, από άμεσους και έμμεσους φόρους, έφτασαν τα 42,916 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, οι επιστροφές φόρων προσέγγισαν τα 5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το πρωτογενές πλεόνασμα προήλθε αποκλειστικά από την πλευρά των εσόδων, καθώς οι δαπάνες κινήθηκαν επίσης υψηλότερα από τον στόχο.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο ανήλθαν σε 45,596 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 44,556 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, είναι αυξημένες κατά 4,911 δισ. ευρώ.

Ο «βαρύς» λογαριασμός του Αυγούστου

Η ισχυρή εικόνα των εσόδων δεν σημαίνει ότι μειώνεται η φορολογική πίεση για τους φορολογούμενους. Αντίθετα, το δεύτερο εξάμηνο του 2026 περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις.

Μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πρέπει να πληρωθούν η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και η έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ.

Ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται πλέον σε 12 μηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο έως και τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Παράλληλα, μέσα στον Αύγουστο οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που υπάγονται στο σχετικό καθεστώς θα πρέπει να αποδώσουν και τον ΦΠΑ για τον Ιούλιο.

Πόσοι φόροι θα πληρωθούν έως το τέλος του 2026

Ο φορολογικός λογαριασμός, πάντως, γίνεται ακόμη μεγαλύτερος τους επόμενους μήνες.

Με βάση τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε:

6,324 δισ. ευρώ τον Αύγουστο

6,412 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο

6,679 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο

5,738 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο

6,961 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο

Ο Δεκέμβριος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα βαρύς για τα νοικοκυριά, καθώς στις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις προστίθενται και τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027.

Συνολικά, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους οι φορολογούμενοι αναμένεται να καταβάλουν φόρους ύψους 39,558 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα περίπου 34 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν από φόρους κατά το πρώτο εξάμηνο, ανεβάζοντας σημαντικά το συνολικό φορολογικό βάρος του 2026.