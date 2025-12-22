Βαρύ πλήγμα στον χειμερινό τουρισμό: Ακυρώσεις έως 50% σε ορεινούς προορισμούς

Σοβαρές απώλειες καταγράφει ο τουρισμός αυτή την περίοδο, με τους ορεινούς προορισμούς της χώρας να καταγράφουν μαζικές ακυρώσεις και έντονη επιβράδυνση στις κρατήσεις, ακόμη και για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για πτώση που σε πολλές περιοχές αγγίζει ή και ξεπερνά το 50%, επισημαίνοντας ότι η ζημιά είναι ήδη μη αναστρέψιμη και πλήττει συνολικά την τοπική οικονομία.

Όπως τονίζουν οι φορείς του τουρισμού, η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν και κλιμακώθηκαν μέσα στον Δεκέμβριο, δημιουργώντας αβεβαιότητα στη μετακίνηση επισκεπτών. Παρότι οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι οι δρόμοι θα ανοίξουν στις 23 Δεκεμβρίου ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις για τις γιορτές, μεγάλο μέρος των κρατήσεων έχει ήδη χαθεί, καθώς η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί κρίσιμο χρονικό σημείο για τον προγραμματισμό των εορταστικών αποδράσεων.

Ακυρώσεις έως και 50% σε όλα τα Σαββατοκύριακα του Δεκεμβρίου καταγράφει το Καρπενήσι, με τις πληρότητες των γιορτών να παραμένουν χαμηλές σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Όπως σημειώνει η πρόεδρος των ξενοδόχων Καρπενησίου, Σοφία Φλέγκα, «για το δεκαπενθήμερο των εορτών εκτιμούμε ότι θα κινηθούμε περίπου στο 60%, ενώ για τα Φώτα υπάρχει ακόμη μια ελπίδα, αν και είναι νωρίς». Όπως εξηγεί, «ο κόσμος δυσκολεύεται και φοβάται μήπως ταλαιπωρηθεί». Όπως επισημαίνει, τα ποσοστά πληρότητας τα Σαββατοκύριακα του Δεκεμβρίου κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όταν το φθινόπωρο άγγιζαν ακόμη και το 100%. Το βλέμμα στρέφεται τώρα σε κάποιες last minute κρατήσεις. Σημειώνεται, ότι στο Καρπενήσι, οι ξενοδοχειακές κλίνες ανέρχονται σε περίπου 1.600, ενώ επιπλέον περίπου 2.000 κλίνες αφορούν ενοικιαζόμενα καταλύματα και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Μαγνησία. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων του νομού, Γιώργος Ζαφείρης, κάνει λόγο για «50% ακυρώσεις μέχρι τώρα», υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «αν καταφέρουμε να κάνουμε Χριστούγεννα έστω και με 50% πληρότητα, θα είμαστε ευχαριστημένοι». Παρά τη θετική τάση που υπήρχε για τη φετινή σεζόν, η κατάσταση αντιστράφηκε, με τον Βόλο να ζημιώνεται εξίσου έντονα, ενώ μεγάλο πλήγμα αποτέλεσε και η αναβολή του συνεδρίου των πρυτάνεων, σύμφωνα με τον κ. Ζαφείρη. «Οι ορεινοί όγκοι κάνουν τον μισό τους τζίρο μέσα σε ενάμιση μήνα, από τις αρχές Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου», τονίζει και εξηγεί: «Καταλαβαίνετε ότι η περίοδος αυτή έχει σχεδόν χαθεί».

Στην Πιερία, οι ακυρώσεις και η επιβράδυνση των κρατήσεων προκαλούν έντονη ανησυχία. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, επισημαίνει ότι «ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητο προϊόν και το κλίμα ανασφάλειας λειτουργεί ανασταλτικά», ενώ σημαντική μείωση παρατηρείται και στο εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα λόγω της κατάστασης που σημειώθηκε και στα σύνορα λόγω των κινητοποιήσεων, με λιγότερους επισκέπτες από Ρουμανία, Βουλγαρία και άλλες χώρες. «Παρακολουθούμε με κατανόηση τις εξελίξεις αλλά η ζημιά έχει γίνει και δεν επανορθώνεται», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στον νομό Τρικάλων, όπου τα προηγούμενα χρόνια οι πληρότητες άγγιζαν το 95% – 100% αλλά και οι κρατήσεις αρχές του Δεκεμβρίου για τις ημέρες των εορτών ήταν σε αντίστοιχα επίπεδα, η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων, Κωνσταντίνος Παπαπούλιος, αναφέρει ότι «λόγω των κινητοποιήσεων σημειώθηκε πτώση 30 – 40%», με τον Δεκέμβριο να κλείνει ήδη περίπου 40% κάτω. Πλήγμα καταγράφεται και στον Μύλο των Ξωτικών, που πέρσι προσέλκυσε πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες, ενώ έχουν περιοριστεί ακόμη και οι μονοήμερες εκδρομές. «Περτούλι, Μετέωρα, όλοι έχουν μείωση, πλήττεται όλη η οικονομία της περιοχής», τονίζει.

Για «οικονομική καταστροφή» σε μεγάλο μέρος της ορεινής ηπειρωτικής Ελλάδας κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και γενικός γραμματέας της ΠΟΞ, Άγγελος Καλλίας. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα καταγράφεται πτώση 50% – 60% σε περιοχές όπως η Δράμα, τα Τρίκαλα και ο Βόλος», ενώ ακόμη και αν τις δύο ημέρες των Χριστουγέννων οι πληρότητες φτάσουν το 100%, «είναι σταγόνα στον ωκεανό». Σύμφωνα με τον ίδιο, «κατά μέσο όρο το 30% του ετήσιου τζίρου προέρχεται από αυτή την περίοδο», υπογραμμίζοντας ότι «βογκάει όλη η ορεινή Ελλάδα».

Ιδιαίτερα έντονη είναι η μείωση της επισκεψιμότητας και σε θεματικά πάρκα, όπως η Ονειρούπολη στη Δράμα, με απώλειες και από το εξωτερικό λόγω των προβλημάτων στα σύνορα, γεγονός που επηρεάζει συνολικά τις τοπικές οικονομίες, από τη φιλοξενία έως την εστίαση και το εμπόριο αλλά και τις γύρω περιοχές, αφού λόγω της Ονειρούπολης αυξάνονταν και οι πληρότητες των ξενοδοχείων και των γύρω περιοχών, όπως Καβάλα- Σέρρες.