Χαλκός σπάει τα ρεκόρ με άνοδο 36% φέτος

Νέο ρεκόρ κατέρριψε ο χαλκός, πλησιάζοντας τα 12.000 δολάρια ανά τόνο, στο τέλος μιας χρονιάς που σημαδεύτηκε από εμπορικές αναταραχές, περιορισμένη προσφορά και αισιοδοξία για τη μακροπρόθεσμη ζήτηση στο Χρηματιστήριο Μετάλλων.

Συγκεκριμένα, με μόλις λίγες ημέρες διαπραγμάτευσης να απομένουν στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου πριν από το τέλος του έτους, ο χαλκός καταγράφει πορεία προς το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος από το 2009. Το μέταλλο, ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση, έχει σημειώσει άνοδο τους τελευταίους μήνες λόγω αυξανόμενων ανησυχιών για τη μείωση της παγκόσμιας προσφοράς.

Άμεσος παράγοντας της ανόδου ήταν η βιαστική μεταφορά χαλκού προς τις ΗΠΑ, με στόχο την αποφυγή πιθανών εισαγωγικών δασμών, γεγονός που απειλεί να αφήσει τον υπόλοιπο κόσμο με ανεπαρκή προμήθεια. Ωστόσο, η άνοδος κατά 36% φέτος τροφοδοτήθηκε επίσης από απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας ορυχείων και τον ενθουσιασμό γύρω από τη χρήση του χαλκού στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.