Χατζηδάκης: Μέσα στην εβδομάδα η ανακοίνωση των μέτρων κατά της αισχροκέρδειας

Σε στάση επιφυλακής βρίσκεται η κυβέρνηση απέναντι στις οικονομικές επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην ενέργεια, την αγορά και τον πληθωρισμό, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του σήμερα (10.3.2026) στο ΕΡΤnews.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ασφαλής εκτίμηση για τη διάρκεια της κρίσης και των εχθροπραξιών διεθνώς. «Πουθενά στον πλανήτη δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να πει με απόλυτη σιγουριά πόσο θα κρατήσει αυτή η ένταση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ακόμη και οι άμεσα εμπλεκόμενοι παράγοντες δίνουν κατά καιρούς διαφορετικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και απαιτεί προσοχή, χωρίς όμως υπερβολές. «Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστό να υποτιμούμε αυτή τη μεγάλη κρίση. Από την άλλη πλευρά, θα ήταν λάθος να σπεύδουμε να της αποδίδουμε από τώρα διαστάσεις Αρμαγεδδώνα», δήλωσε, καλώντας σε αντιμετώπιση των εξελίξεων «με σοβαρότητα και ψυχραιμία».

Επιπτώσεις στην οικονομία

Ο κ. Χατζηδάκης προειδοποίησε ότι είναι πιθανό η κρίση να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, και κατ’ επέκταση την ελληνική. Όπως είπε, ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις τόσο στους ρυθμούς ανάπτυξης όσο και στον πληθωρισμό, ωστόσο είναι ακόμη νωρίς για συγκεκριμένες προβλέψεις.

«Όλα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη χρονική διάρκεια της κρίσης, στοιχεία που δεν γνωρίζουμε ακόμη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να προετοιμάζονται ακόμη και για τα δυσμενέστερα σενάρια.

Οι τρεις προτεραιότητες της κυβέρνησης

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η στρατηγική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή εστιάζει σε τρία βασικά πεδία:

Επάρκεια καυσίμων

Ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την τροφοδοσία της χώρας με καύσιμα. Όπως είπε, η Ελλάδα διαθέτει επαρκή αποθέματα τόσο σε πετρέλαιο όσο και σε φυσικό αέριο, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας προς τους πολίτες.

Καταπολέμηση της αισχροκέρδειας

Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση φαινομένων κερδοσκοπίας στην αγορά. «Άλλο πράγμα είναι να αυξάνονται οι διεθνείς τιμές και να επηρεάζεται η αντλία, και άλλο κάποιοι να εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να βάζουν διπλό και τριπλό καπέλο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξει «τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης» απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.

Παρακολούθηση των επιπτώσεων στα νοικοκυριά

Το τρίτο μέτωπο αφορά τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις της κρίσης, όπως αυξήσεις τιμών σε προϊόντα και γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θα αξιολογήσει την πραγματική εικόνα της αγοράς πριν αποφασίσει τυχόν παρεμβάσεις. «Είμαστε μόλις δέκα ημέρες από την έναρξη των εχθροπραξιών. Θα δούμε τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος και τις δυνατότητες που έχουμε με βάση τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού», είπε.

«Τα μέτρα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στην αγορά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες. Όπως ανέφερε, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες που έχει να ανακοινώσει σε αυτή τη φάση», περιορίστηκε να πει.

Δημοσιονομικά περιθώρια

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για μέτρα στήριξης, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει τις δυνατότητες χωρών όπως η Γερμανία, η Αυστρία ή η Σουηδία, ωστόσο η κατάσταση της οικονομίας είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν.

«Δεν είμαστε η Ελλάδα του 2019 και σίγουρα όχι της προηγούμενης δεκαετίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ακολούθησε πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας και απέφυγε «το δόγμα “δώστα όλα”».

Όπως είπε, οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ευρωπαϊκές συζητήσεις στις Βρυξέλλες όσο και την ανάγκη να διατηρηθεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

«Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία πατάμε. Είναι σαν ένας μηχανικός να θέλει να χτίσει σπίτι χωρίς θεμέλια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται με «ευθύνη και σοβαρότητα στην οικονομική πολιτική, στην εξωτερική πολιτική και στην αμυντική πολιτική».

Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ σε καύσιμα και βασικά αγαθά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει λάβει αντίστοιχη πρωτοβουλία.

Έλεγχοι για τις τιμές στα καύσιμα

Αναφερόμενος στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις αισχροκέρδειας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη εικόνα της αγοράς.

«Θα κάνουμε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Η κατεύθυνση είναι κάθε κατεργάρης να καθίσει στον πάγκο του», είπε χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για μεταναστευτικές πιέσεις και επιπτώσεις στον τουρισμό

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στα πιθανά δευτερογενή αποτελέσματα της κρίσης, επισημαίνοντας ότι εξετάζονται σενάρια που αφορούν το μεταναστευτικό αλλά και τον τουρισμό.

Όπως είπε, όσο περισσότερο διαρκέσει η κρίση τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για νέες μεταναστευτικές ροές. Όσον αφορά τον τουρισμό, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση των εξελίξεων.