Υδατοκαλλιέργεια: Ο κρίσιμος ρόλος της Ελλάδας στη διεθνή αγορά – Τι λέει ο Σπύρος Πρωτοψάλτης

Τη σημασία της υδατοκαλλιέργειας για την Ελλάδα επισημαίνει ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με αφορμή τη σημερινή (30.11.25) διεθνή Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας. Ο κλάδος, όπως λέει, προσφέρει θέσεις εργασίας, προστιθέμενη αξία, εξαγωγές και ποιοτικά προϊόντα για το ελληνικό τραπέζι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2024, η ελληνική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας εκτιμάται σε περίπου 141.000 τόνους, με αξία κοντά στα 790 εκατ. ευρώ. Τα ψάρια αντιστοιχούν στο 89% της παραγωγής και τα μύδια στο 11%, γεγονός που καταδεικνύει ότι η καλλιέργεια της θάλασσας αποτελεί τον βασικό πυλώνα της θαλάσσιας παραγωγής στη χώρα, αναφέρει ο Σπύρος Πρωτοψάλτης,

Στα μεσογειακά είδη, η τσιπούρα και το λαβράκι κυριαρχούν, με παραγωγή 114.500 τόνων και κύκλο εργασιών περίπου 721 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές έφτασαν τους 94.132 τόνους αξίας άνω των 585 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τα πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα ζωικής παραγωγής της χώρας. Οι εξαγωγές κατευθύνονται κυρίως σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, αλλά και σε Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Καναδά.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΕ το 2023 παρήγαγε περίπου 1,1 εκατ. τόνους προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αξίας περί τα 4,8 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις: ανάμεσα στις πρώτες χώρες σε όγκο και πρώτη σε αξία παραγωγής στην ΕΕ, καλύπτοντας πάνω από την μισή ποσότητα σε τόνους της ευρωπαϊκής παραγωγής τσιπούρας – λαβρακίου. Αυτό είναι πραγματική ηγεσία στη Μεσόγειο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Η υδατοκαλλιέργεια, προσθέτει, δεν αφορά μόνο αριθμούς αλλά και τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτήν. Ο κλάδος προχωρά με επαγγελματισμό και όραμα, ενισχύοντας την Ελλάδα ως υπόδειγμα βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την τήρηση ευρωπαϊκών προτύπων.

Τι έχει επιτευχθεί και ποια τα επόμενα βήματα

Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια προχωρά με τρεις βασικούς άξονες:

Εξωστρέφεια με αξία: η ελληνική παραγωγή φτάνει σε δεκάδες αγορές με σταθερό σήμα ποιότητας και ιχνηλασιμότητας.

Περιφερειακή συνοχή: δημιουργία θέσεων εργασίας σε νησιά και παράκτιες περιοχές και ενίσχυση μικρών μονάδων και συνεταιρισμών.

Ευρωπαϊκή πρωτιά στα μεσογειακά είδη: η Ελλάδα παραμένει πρώτη σε παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού, αξιοποιώντας δεκαετίες τεχνογνωσίας.

Κομβικό εργαλείο για την ανάπτυξη του κλάδου είναι το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ (2021-2027), που στηρίζει επενδύσεις, εκσυγχρονισμό μονάδων, βιώσιμη διαχείριση θαλασσίων οικοσυστημάτων, ιχνηλασιμότητα και τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης συνδέοντας την υδατοκαλλιέργεια με τον τουρισμό, τη μεταποίηση και τη γαλάζια οικονομία.

Προκλήσεις και δέσμευση για το μέλλον

Η κλιματική αλλαγή δοκιμάζει τον κλάδο, με ακραίες θερμοκρασίες και μεταβολές θαλάσσιων συνθηκών, ιδίως στις καλλιέργειες οστρακοειδών. Για αυτό, προωθούνται επενδύσεις, σύγχρονες υποδομές, ψηφιακή παρακολούθηση και αυστηροί κανόνες βιοασφάλειας. Παράλληλα, η ταχύτερη αδειοδότηση και η σαφήνεια στις χωροταξικές ρυθμίσεις δημιουργούν προβλεψιμότητα και επιτρέπουν την ανάπτυξη, αναφέρει ο κ. Πρωτοψάλτης,

Η δέσμευση της ελληνικής πολιτείας είναι ξεκάθαρη: ανταγωνιστική και εξωστρεφής υδατοκαλλιέργεια, πράσινη ανάπτυξη με μετρήσιμους δείκτες και δίκαιη μετάβαση που στηρίζει μικρές και μεσαίες μονάδες, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας.

«Η υδατοκαλλιέργεια δεν είναι απλώς αριθμοί», επισημαίνει ο Πρωτοψάλτης. «Είναι πολιτική για ασφαλή τρόφιμα, εισόδημα για οικογένειες, ζωή για τα νησιά μας και διεθνές brand για τη χώρα».