Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

ΥΠΑΑΤ: 524 έλεγχοι στην αγορά τροφίμων το πρώτο δίμηνο του 2026

Διαπιστώθηκαν 92 μη συμμορφώσεις - Επιβλήθηκαν ποινές σε 11 περιπτώσεις, συνολικού ύψους 62.000 ευρώ
iStock
iStock

Τους 524 έφτασαν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων, και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, σε επιχειρήσεις του τομέα τροφίμων σε όλη τη χώρα, κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν 92 μη συμμορφώσεις, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις σχετικές με την ορθή επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφίμων, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συνοδευτικών στοιχείων και διαδικασιών ιχνηλασιμότητας.

Ενδεικτικά, μεταξύ των ευρημάτων καταγράφηκαν περιπτώσεις παραπλανητικής επισήμανσης και ανακριβών/ελλιπών πληροφοριών προς τον καταναλωτή ως προς τα χαρακτηριστικά και την προέλευση προϊόντων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε δύο περιπτώσεις παραπλανητικής δήλωσης προέλευσης προϊόντος (ελληνοποιήσεις), όπου πατάτες αιγυπτιακής προέλευσης παρουσιάζονταν στην αγορά ως ελληνικές, πρακτική που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πλήττει τις συνεπείς επιχειρήσεις και τους παραγωγούς.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών, επιβλήθηκαν ποινές σε 11 περιπτώσεις, συνολικού ύψους 62.000 ευρώ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Οι έλεγχοι στην αγορά τροφίμων είναι διαρκής προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να προστατεύουμε τον καταναλωτή, να στηρίζουμε τις συνεπείς επιχειρήσεις και να αποτρέπουμε πρακτικές που υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αυστηρότητα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε η νομιμότητα και η διαφάνεια να είναι κανόνας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων».

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει τους στοχευμένους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους, με έμφαση στη συμμόρφωση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
125
97
94
70
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Παπασταύρου: Η Ελλάδα προετοιμασμένη για την ενεργειακή κρίση με στόχο παραγωγή φυσικού αερίου έως το 2032
Οι εταιρείες δείχνουν ωριμότητα, το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα λειτουργεί εξισορροπητικά και διασφαλίζεται η σταθερότητα των τιμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εφιαλτικό για την Ελλάδα το σενάριο για άλμα του πετρελαίου στα 150 δολάρια – Ποια η γραμμή άμυνας της κυβέρνησης
Τι θα σήμαινε δημοσιονομικά για την ελληνική οικονομία αν επιβεβαιώνονταν τα ακραία σενάρια για πετρέλαιο στα 150 δολάρια το βαρέλι
Καπνοί σε βιομηχανία πετρελαίου στο Ιράν 16
Συνάντηση Πιερρακάκη με φον ντερ Λάιεν, Κόστα και Λαγκάρντ: Διεθνής ρόλος του ευρώ και Ένωση Αποταμιεύσεων στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Η οικονομική κατάσταση της ΕΕ, στο πλαίσιο της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στη συνάντηση
Ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Newsit logo
Newsit logo