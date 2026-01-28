Υπερόπλο για την ΑΑΔΕ η Τεχνητή Νοημοσύνη – Τα νέα εργαλεία

Σε νέα φάση ψηφιακού μετασχηματισμού περνά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη (27.1.2026) η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕ για το 2026 περιλαμβάνει σειρά ελέγχων και νέες επενδύσεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, προβλέπονται: