Υπόθεση κατασκοπείας: Κινδυνεύουν οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα;

Η υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας με εμπλεκόμενο Έλληνα σμήναρχο που ταλανίζει τα τελευταία 24ωρα το Πανελλήνιο εγείρει υποψίες για δυνητικές παρενέργειες σε διμερείς διπλωματικές σχέσεις και μεγάλες επενδύσεις της Κίνας στην Ελλάδα.

Με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ να παρακολουθούν στενά τα στοιχεία που αποκαλύπτουν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές που ερευνούν τη μυστηριώδη υπόθεση κατασκοπείας, το θέμα αποκτά περαιτέρω ενδιαφέρον λαμβάνοντας υπόψη συσχετισμούς γύρω από κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως της Cosco, που ελέγχει το 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).

Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί ισχυρή θέση του κινεζικού γίγαντα στην ελληνική αγορά, με την οποία όμως έρχονται σε κόντρα τα αμερικανικά συμφέροντα, κάτι που έγινε σαφές και από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ήδη από την πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και σε μια συγκυρία που η Ελλάδα επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας της με τις ΗΠΑ, η Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε ατυχές το γεγονός ότι το μεγάλο λιμάνι βρίσκεται υπό τον έλεγχο κινεζικών συμφερόντων και προανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους να αντισταθμίσουν την παρουσία της Cosco, με επενδύσεις σε άλλες υποδομές λιμανιών στην Ελλάδα (ενόψει και του διαγωνισμού για το λιμάνι της Ελευσίνας). Το ειδικό βάρος αυτής της επένδυσης αποτυπώθηκε και στην απάντηση που ακολούθησε από την κινεζική πλευρά, που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΟΛΠ δεν είναι εργαλείο για την υπονόμευση της περιφερειακής ευημερίας και σταθερότητας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσει θύμα της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Από την πλευρά της η Ελλάδα επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ότι υποστηρίζει τη συμφωνία με την Κίνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αλλά ταυτόχρονα προωθεί την στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Ας σημειωθεί ότι η Κίνα αποδίδει μεγάλη σημασία στην Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό και ως κόμβο στη στρατηγική της για προώθηση των οικονομικών συμφερόντων στην Ευρώπη. Εντωμεταξύ, η κερδοφορία της επένδυσης της Cosco στον Πειραιά (από το 2016) έχει ευνοήθει το ενδιαφέρον και άλλων κινεζικών εταιρειών για επέκταση στην Ελλάδα κι έχει δώσει ώθηση στις επενδύσεις σε ακίνητα, στον τουρισμό και στο πρόγραμμα golden visa για διαμονή και απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα.

Η ενέργεια και οι υποδομές τηλεπικοινωνιών και logistics είναι επενδυτικοί τομείς προτεραιότητας, όπως έχουν καθοριστεί στις διμερείς σχέσεις. Ήδη έχουν αναπτυχθεί σημαντικές κινεζικές επενδύσεις στην ενέργεια από κολοσσούς όπως η State Grid που κατέχει το 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, αλλά και οι Hanergy, China Machinery Engineering Cooperation, Shenhua Renewables, China Gezhouba Group International Engineering αλλά και στα logistics από εταιρείες όπως Huawei και ZTE. Αξιοσημείωτες επενδύσεις καταγράφονται και στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από εταιρείες όπως Pacific Century Cyber-Works, China International Television Corporation, Shanghai Gongbao Business Consulting και KaiXinRong Group.