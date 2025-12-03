Υπουργείο Εργασίας – REBRAIN GREECE την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη

Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση των δράσεων εξωστρέφειας του υπουργείου Εργασίας σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο και Στουτγκάρδη, η πρωτοβουλία του υπουργείου συνεχίζεται με επόμενη στάση τη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο New York Marriott Marquis (1535 Broadway, New York, NY 10036), από τις 9:30 έως τις 18:00.

Σκοπός της νέας αυτής πρωτοβουλίας του υπουργείου Εργασίας είναι η επαγγελματική διασύνδεση και η διερεύνηση πιθανών συνεργασιών Ελλήνων υψηλής εξειδίκευσης που διαβιούν και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, με επιχειρήσεις αιχμής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν συνεργάτες και στελέχη με τα οποία μπορούν να αναπτύξουν επαγγελματικές συνέργειες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat από τους 660.000 συμπατριώτες μας που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης, έχουν ήδη επιστρέψει 420.000.

Οι 35 εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στην εκδήλωση και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη, δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως στον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο, στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), στην πληροφορική, στην βιομηχανία και παραγωγή, στον χρηματοοικονομικό κλάδο, στην ενέργεια, στον ασφαλιστικό κλάδο, στα νομικά επαγγέλματα, στη ναυτιλία, στον κλάδο της συμβουλευτικής, στις τηλεπικοινωνίες, στον τομέα της ενημέρωσης και των media, στον τουρισμό και τη φιλοξενία, στην φαρμακοβιομηχανία καθώς και στον ιατρικό – υγειονομικό κλάδο.

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν: AAnG Group, Aegean Airlines, Aktor Group, Alpha Bank, Alter Ego Media S.A., ANTENNA Group, Athens Medical Group, AVAX, Cenergy Holdings, COSMOTE TELEKOM, CrediaBank, DEDDIE, ΔΕΗ, Deloitte, Ελληνικός Χρυσός, ElvalHalcor, Hellenic Cables Group, EUNICE Energy Group, Eurobank, EY, Hellenic Healthcare Group, HELLENiQ Energy, IASO Group, IMITHEA MEDICAL GROUP, LAMDA Development, Metlen Energy & Metals, Motor Oil, National Bank of Greece, Papastratos, Pfizer, Piraeus Bank, Qualco Group, THEON Group, TITAN Group, Tsakos Energy Navigation (TEN).