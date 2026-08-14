Wall Street: Απώλειες σε κλίμα ανησυχίας για πληθωριστικές πιέσεις

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της εβδομάδας η Wall Street, που είδε τους επενδυτές να δείχνουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής (14.8.2026) η Wall Street είδε τους βασικούς της δείκτες να καταγράφουν απώλειες καθώς οι επενδυτές δεν θέλησαν να ρισκάρουν στο τέλος μιας εβδομάδας με αυξομειώσεις.

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Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,20% στις 53.732 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 έχασε 0,17%, κλείνοντας στις 7.785 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε απώλειες της τάξης του 0,28% στις 26.729 μονάδες.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου ενισχύθηκε στο 4,692%, ενώ εκείνη του 30ετούς έφτασε στο 5,258%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε στα νέα δεδομένα που αφορούν την πορεία και την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών καταναλωτών.

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Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ κατέγραψαν τον Ιούλιο την πρώτη μηνιαία πτώση τους έπειτα από 14 διαδοχικούς μήνες ανόδου. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν κατά 0,6%, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν οριακή αύξηση 0,1%. Χωρίς να υπολογίζονται οι πωλήσεις αυτοκινήτων, η υποχώρηση διαμορφώθηκε στο 0,3%.

Αρνητικά κινήθηκε και η καταναλωτική εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Πανεπιστημίου του Michigan. Ο σχετικός δείκτης έπεσε στις 51 μονάδες τον Αύγουστο, από 55,2 μονάδες τον Ιούλιο, ενώ η μέση εκτίμηση των αναλυτών έκανε λόγο για μικρότερη πτώση στις 55 μονάδες.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές προσδοκίες των Αμερικανών καταναλωτών ενισχύθηκαν. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν πλέον αύξηση των τιμών κατά 4,3% μέσα στους επόμενους 12 μήνες, έναντι χαμηλότερης πρόβλεψης τον προηγούμενο μήνα. Σε ορίζοντα πέντε έως δέκα ετών, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό διαμορφώθηκαν στο 3,3%.