Avramar: «Ανάσα» η μείωση του κόστους και η αύξηση των τιμών στα ψάρια – Οι προσδοκίες εξυγίανσης από την Cooke 

Καλύτερες τιμές στα ψάρια και αύξηση του όγκου πωλήσεων ενίσχυσαν πέρυσι τον κύκλο εργασιών και τους δείκτες κερδοφορίας της εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών Avramar, η οποία πέρασε εντός του 2026 στον έλεγχο της καναδικής Cooke με στόχο την εξυγίανσή της.

Ο κύκλος εργασιών στον όμιλο Avramar ανήλθε σε 330,6 εκατ. ευρώ το 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 19,9%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών με παράλληλη αύξηση του όγκου πωλήσεων, όπως σημειώνει στον ισολογισμό της η εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή και εμπορία νωπών αλιευμάτων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας σε αγορές της ΕΕ αλλά και εκτός αυτής, όπως σε Αμερική και Καναδά.

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Ο όμιλος διαθέτει τέσσερα υποκαταστήματα, δύο στο εσωτερικό, σε Πάτρα και Μάνδρα Αττικής καθώς και δύο στην Ευρώπη, ένα στην Ιταλία και ένα στην Γαλλία.

Προσδοκίες ανάκαμψης μετά την παρακμή

Υπενθυμίζεται ότι η Αvramar ιδρύθηκε μεν το 2021 αλλά αντιπροσωπεύει μια δραστηριότητα που άρχισε το 1981 η Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΕΠΕ η οποία ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα στον ομώνυμο Όρμο Σελόντα στην Κορινθία. Έλαβε την σημερινή της μορφή το 1990 από την συγχώνευση των εταιρειών Ιχθυοτροφεία Σελόντα και Σελόντα Ιχθυοτροφική και μετά και την συγχώνευση με την Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειας έγινε ο μεγαλύτερος παραγωγός μεσογειακών ψαριών στην Ευρώπη.

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Ωστόσο, μετά την ανάπτυξη επήλθε παρακμή τη δεκαετία του 2010, εν μέσω οικονομικής κρίσης, όταν οι τράπεζες έγιναν πιο φειδωλές στις χρηματοδοτήσεις κι ενώ στον όμιλο είχαν συσσωρευτεί δάνεια πάνω από 500 εκατ. ευρώ. Ακολούθηκε ένα μπαράζ αλλαγών στη μετοχική σύνθεση με την είσοδο νέων επενδυτών και την αποχώρηση τους ενώ οι αλλαγές στο διοικητικό σχήμα ήταν συνεχείς ακόμη και μετά την ίδρυση της Avramar το 2021, οπότε κλιμακώθηκε η κρίση στον όμιλο.

Πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανεύρεσης νέου επενδυτή, τον Μάρτιο του 2026, υπογράφηκε Μνημόνιο Συμφωνίας (MOU) μεταξύ των τραπεζών και της εταιρείας Cooke για εξαγορά του τραπεζικού χρέους του ελληνικού ομίλου Avramar ύψους περίπου 410 εκατ. ευρώ, έναντι τιμήματος 200 εκατ. ευρώ.

Ο νέος μέτοχος, όπως έχει επιβεβαιώσει και εγγράφως μέσω σχετικής επιστολής υποστήριξης (Letter of Support), έχει δηλώσει την πρόθεσή του να συμβάλει στην εξυγίανση και να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανειακών του υποχρεώσεων.

Τα οικονομικά μεγέθη

Αναφορικά με την οικονομική πορεία του ομίλου Avramar, σημειώνεται ότι το 2024 (όπως επίσης και το 2023) υπήρξε δύσκολη χρονιά για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας λόγω υψηλού κόστους πρώτων υλών και μη αντίστοιχης αύξησης των τιμών πώλησης. Προς το τέλος του 2024 σημειώθηκε αποκλιμάκωση κόστους και αύξηση τιμών πώλησης, τάσεις που συνεχίστηκαν το 2025 βελτιώνοντας σημαντικά τις ταμειακές ροές και την κερδοφορία. Αυτές οι τάσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το 2026.

Ο ισολογισμός του 2025 που δημοσιεύθηκε 14.8.2026 δείχνει ότι το λειτουργικό EBITDA, αναπροσαρμοσμένο από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, ανήλθε σε 52,7 εκατ. ευρώ για τον όμιλο έναντι αρνητικού αποτελέσματος κατά 15,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Αυτό αποδεικνύει τη σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα του ομίλου.

Ο όμιλος το 2025 δημιούργησε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 33,88 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 11,77 εκατ. ευρώ το 2024.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Αναφορικά με τις επενδύσεις, το επενδυτικό πρόγραμμα ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ πέρυσι έναντι 4,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Οι επενδύσεις αφορούν εξοπλισμούς και πλωτά μέσα των μονάδων εκτροφής – πάχυνσης ιχθύων (ιχθυοκλωβούς, δίχτυα, μηχανήματα -σκάφη), συσκευαστηρίων (αυτοματισμοί και μεταποίηση), ιχθυογεννητικών σταθμών συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος γενετικής αλλά και συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης της ορθής επιχειρηματικής λειτουργίας για το βέλτιστο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα.