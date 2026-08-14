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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών της επόμενης εβδομάδας, έως 21 Αυγούστου

Θα καταβληθούν συνολικά από τους δύο φορείς 61.105.430,38 ευρώ σε 68.370 δικαιούχους
Full set of banknotes of euro isolated on white
Φωτογραφία iStock
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Την ερχόμενη εβδομάδα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν σε δικαιούχους συνολικό ποσό άνω των 61 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας κατά την περίοδο 17 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου, θα καταβληθούν 61.105.430,38 ευρώ σε 68.370 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν τα παρακάτω ποσά
  • Στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας). 
  • Από τις 17 Αυγούστου έως τις 21 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι παρακάτω καταβολές

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 

1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 

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