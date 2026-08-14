Εβδομαδιαία άνοδος 0,31% στο Euronext Athens που γράφει κέρδη 23,7% από την αρχή του έτους

Με ήπια εβδομαδιαία άνοδο 0,31% έκλεισε το Euronext Athens, η χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας, την Παρασκευή (14.8.2026) συμπληρώνοντας την εβδομάδα με μια ακόμη θετική συνεδρίαση.

Ειδικότερα, η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Euronext Athens έκλεισε με τον Γενικό Δείκτη στις 2.623,25 μονάδες, με άνοδο 0,38%.

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Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές: της Motor Oil (+4,85%), της Εθνικής (+2,84%), των ΕΛΠΕ (+2,68%), της Optima Bank (+1,82%), Allwyn (+1,79%), της Aegean Airlines (+1,56%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,55%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές: της Coca Cola HBC (-1,81%), της Elvalhalcor (-1,62%), της ΔΕΗ (-0,91%) και της Titan (-0,86%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν: η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10,038.147 και 4.767.290 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 45,11 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 23,09 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 36 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.

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Η χρηματιστηριακή αγορά ολοκλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 7,19%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,45%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 25,31%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,22% και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 11,44%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,27%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 34,18%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.191,335 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 238, 267 εκατ. ευρώ, έναντι 288,674 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Μπαράζ αναβαθμίσεων για τις τράπεζες

Τον τόνο στην αγορά έδωσαν οι νέες αναβαθμίσεις των τιμών – στόχων για τις τραπεζικές μετοχές. Μετά τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου οι διεθνείς οίκοι προσχωρούν σε θετικές εκθέσεις, με ενδεικτική την νέα «ψήφο» εμπιστοσύνης της Moody’s στις ελληνικές τράπεζες. Εκτιμά ότι το ελληνικό τραπεζικό story έχει ακόμη δρόμο και το επόμενο κεφάλαιο στηρίζεται πλέον λιγότερο στην εξυγίανση των ισολογισμών και περισσότερο στην οργανική ανάπτυξη. Η συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης, τα διαφοροποιημένα έσοδα από προμήθειες, το χαμηλό πιστωτικό κόστος και η πειθαρχία στις δαπάνες αναμένεται να διατηρήσουν ισχυρά τα κέρδη το 2026-2027, ακόμη και εάν υπάρξουν νέες πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια.

H Citigroup δηλώνει «αγοραστής» των τραπεζικών μετοχών και αυξάνει σημαντικά την τιμή – στόχο για την Alpha Bank στα 5,30 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,40 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 17 ευρώ.

Η UBS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με discount, με αποτέλεσμα να ανεβάζει τις τιμές – στόχους στα 12 ευρώ για την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, στα 18,70 ευρώ για την Εθνική, στα 5,10 ευρώ για τη Eurobank και στα 4,90 ευρώ για την Alpha Bank.