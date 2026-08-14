Ο όμιλος ΑKTOR αποκτά συγκρότημα ακινήτων στην Παιανία έναντι 45,5 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος ΑΚTOR αποκτά συγκρότημα ακινήτων στην Παιανία από την ΕΥΡΩΠΗ Holdings έναντι 45,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η AKTOR STONE Συμμετοχών και Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, 100% θυγατρική του Ομίλου AKTOR, υπέγραψε στις 14 Αυγούστου 2026 μνημόνιο συμφωνίας – ιδιωτικό συμφωνητικό με την ΕΥΡΩΠΗ Holdings για την απόκτηση συγκροτήματος ακινήτων στην Παιανία Αττικής.

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Αντικείμενο της συναλλαγής ειδικότερα αποτελεί η αγορά έξι αγροτεμαχίων συνολικής επιφανείας περίπου 62.623 τ.μ, μετά των ευρισκόμενων επί αυτών κτηρίων, ήτοι κτιριακού συγκροτήματος αποτελούμενο από επτά κτίρια και μικρότερες κατασκευές, συνολικής επιφανείας 27.597,90 τ.μ., καθώς και έτερου κτιρίου συνολικής επιφανείας 2.659,90 τ.μ, ευρισκόμενα στην περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Παιανίας.

Η πώληση και μεταβίβαση των ακινήτων θα λάβει χώρα με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 45.550.000 ευρώ και θα προέλθει από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότησης που θα εξασφαλισθεί από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό οργανισμό, είτε στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή άλλης αντίστοιχης χρηματοδοτικής δομής της συναλλαγής.

Η υπογραφή του Οριστικού Συμβολαίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης των συνήθων για ανάλογες συναλλαγές όρων και προϋποθέσεων.

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Στα ακίνητα στεγάζονται ήδη με βάση συμβάσεις μίσθωσης όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR ενώ υφίστανται και άλλες ενεργές συμβάσεις μίσθωσης με υψηλής ποιότητας μισθωτές.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής ικανοποιεί την ανάγκη του Ομίλου AKTOR να αποκτήσει εγκαταστάσεις στις οποίες θα μπορεί να στεγάζει τις συνεχώς διευρυνόμενες δραστηριότητές του υποστηρίζοντας τη σταδιακή συγκέντρωση πρόσθετων δραστηριοτήτων σε έναν ενιαίο εταιρικό χώρο. Παράλληλα, ο Όμιλος θα εξετάσει, στον βαθμό που το επιτρέψουν οι ρυθμιστικές συνθήκες, τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης του ακινήτου ως σύγχρονου εταιρικού campus.