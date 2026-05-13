Θεοδωρικάκος: Ιούνιο το νομοσχέδιο για τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών και έπεται παράταση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων

Τον Μάιο θα τεθεί σε διαβούλευση και τον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά στην καταναλωτική πίστη, το οποίο βάζει τέλος σε φαινόμενα καταχρηστικών συμπεριφορών εις βάρος των δανειοληπτών, σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ειδικότερα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο Ertnews σημείωσε ότι το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών είναι κατ’ εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών και πάει ακόμη πιο πέρα την προστασία χιλιάδων νοικοκυριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλύπτει δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και βάζει τέλος στα ψιλά γράμματα, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος για τις υποχρεώσεις του. Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι μπαίνει πλαφόν που θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%, για το πόσο μπορεί να αυξηθεί το αρχικό κεφάλαιο του δανείου που έχει υπογράψει ο δανειολήπτης και το τελικό ποσοστό θα ορίζεται με υπουργική απόφαση πάντα σε συνεργασία με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης, θα δίνεται δυνατότητα υπαναχώρησης στον πολίτη, αν μέσα σε 14 ημέρες δεν θέλει να προχωρήσει με την δανειακή σύμβαση, ενώ δίνεται το δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους να ζητήσουν απευθείας επικοινωνία με εκπρόσωπο της τράπεζας. Το νέο πλαίσιο θα ισχύσει από τις 20 Νοεμβρίου, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία ενώ δεν έχει αναδρομική ισχύ, διότι σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο θα ήταν άδικο για όσους ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους έναντι εκείνων που δεν είχαν ανταποκριθεί.

Παράταση του πλαφόν στα τρόφιμα

Για το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως είναι σκληρό για την αγορά, αλλά τίμιο σε αυτή την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία. «Όσον αφορά στα τρόφιμα, ο προσανατολισμός μας είναι το μέτρο να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου για να φρενάρουμε αυτή την κατάσταση, ενώ για τα καύσιμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Αν ισορροπήσουν οι τιμές, θα αποσυρθεί. Αν όχι, τότε θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε», ανέφερε σχετικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους ελέγχους που γίνονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, τόνισε πως είναι σοβαροί, εντατικοί και αφορούν στο σύνολο της αγοράς. «Αισθάνομαι δικαιωμένος γι’ αυτή τη μεταρρύθμιση», τόνισε και πρόσθεσε ότι από τα 21 εκατ. ευρώ που είχαν επιβληθεί ως πρόστιμα από τη ΔΙΜΕΑ πριν τη δημιουργία της νέας Αρχής, έχει εισπραχθεί το 99,5%.