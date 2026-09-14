H Euronext «φλερτάρει» με το γερμανικό χρηματιστήριο Deutsche Bοrse – Στόχος οι συνέργειες

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συμφωνίας με τη γερμανική Deutsche Börse, την μεγαλύτερη ανταγωνίστριά της, αφήνει η Euronext, καθώς η Ευρώπη αναζητά τρόπους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κεφαλαιαγορών της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, δήλωσε στους Financial Times ότι μια πιθανή συνένωση των δύο μεγαλύτερων χρηματιστηριακών ομίλων της Ευρώπης θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία μιας αγοράς «πλανητικής κλίμακας», ενισχύοντας τη ρευστότητα και τη διεθνή θέση της ευρωπαϊκής αγοράς.

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«Μια συμφωνία που θα είχε νόημα είναι η συγχώνευση των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πάντως ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ των δύο εταιρειών.

Η αποτίμηση

Η Euronext διαχειρίζεται χρηματιστήρια σε οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιταλία, καθώς και δραστηριότητες υπηρεσιών μετά τις συναλλαγές, εκκαθάρισης και ενέργειας. Η χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται σε περίπου 16 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, η Deutsche Börse διαχειρίζεται το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, καθώς και την Eurex, μια από τις μεγαλύτερες αγορές παραγωγών στον κόσμο, παράλληλα με υπηρεσίες μετά τις συναλλαγές όπως και η Euronext, ενώ η εταιρεία αποτιμάται σε περίπου 50 δισ. ευρώ.

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Η γερμανική αγορά μετοχών είναι ρηχή, ενώ η αγορά μετοχών της Euronext είναι βαθιά, σύμφωνα με την προσέγγιση του Στεφάν Μπουζνά. «Θα υπάρξουν πολλές συνέργειες από την προσέγγιση των αγορών μετοχών, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά μετοχών που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τριών μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης ως προς το ΑΕΠ», ανέφερε υπονοώντας τις συνέργειες που αναπτύσσονται με αγορές όπως της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Το ιστορικό

Η ιδέα της ένωσης των δύο χρηματιστηριακών ομίλων συζητείται εδώ και δεκαετίες. Το Deutsche Börse απέσυρε την πρότασή του για το Euronext το 2006 και μια άλλη απόπειρα μπλόκαρε από την ΕΕ για λόγους ανταγωνισμού το 2012. Επίσης, το 2023 οι δύο πλευρές συζήτησαν τη δημιουργία κοινής εταιρείας σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ.

Ο Μπουζνά μιλώντας για μια συμφωνία «big bang» εκτίμησε ότι, παρά τα γνωστά ζητήματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής υποδομής χρηματοπιστωτικών αγορών μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να αποτελέσει στρατηγική επιλογή για την Ευρώπη.

Η συγχώνευση

«Δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ μας και της Euronext για μια πιθανή συγχώνευση», δήλωσε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες οικοδομείται ένα ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα κεφαλαιαγορών, με παρουσία σε όλα τα σημαντικά χρηματοπιστωτικά κέντρα της Ευρώπης.

Την ίδια ώρα, Γερμανία και Γαλλία διαπραγματεύονται μεταρρυθμίσεις στην εποπτεία των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες προβλέπουν τη μεταφορά της εποπτείας των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οντοτήτων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), που εδρεύει στο Παρίσι.

Το Βερολίνο αποτελεί εξαίρεση για τη Deutsche Börse. Ωστόσο, ο σχετικός συμβιβασμός, που έχει τη στήριξη της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας, βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση και θα απαιτούσε την έγκριση τουλάχιστον εννέα ακόμη κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.