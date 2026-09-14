Σαρωτικοί έλεγχοι σε ακίνητα Airbnb, Booking, VRBO – Διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βάζει στο στόχαστρο τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής τύπου Airbnb μέσα από μια μεγάλη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025.

Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ για τα ακίνητα βραχυχρόνια μίσθωσης τύπου Airbnb θα λάβει χώρα μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με στόχο να φανούν τυχόν κρυφά εισοδήματα ιδιοκτητών και διαχειριστών τέτοιων ακινήτων.

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Το 2025 υποβλήθηκαν 2.466.075 δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε 973,712 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 888,851 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10%.

Η διασταύρωση στοιχείων θα γίνει με αντιπαραβολή των εισοδημάτων που δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2025 με τα στοιχεία από τις πλατφόρμες: Airbnb, Booking και VRBO.

Με τον τρόπο αυτό, θα ελεγχθούν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, για την ορθή και πλήρη καταγραφή των στοιχείων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

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Οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις για τους παραβάτες προβλέπουν:

Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από τους περσινούς ελέγχους εντοπίστηκαν 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ φυσικών προσώπων με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ενώ είχαν κατέβη από τις πλατφόρμες 12.145 ακίνητα.

Νέα μέτρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση προχωράει και το 2027 στο «πάγωμα» νέων αδειών Airbnb στα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο α’ διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Επιπλέον, οι άδειες, καθίστανται πλέον αυστηρά προσωπικές και μη μεταβιβάσιμες. Επομένως σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου, γονικής παροχής ή κληρονομιάς ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) διαγράφεται αυτόματα και το ακίνητο χάνει οριστικά το δικαίωμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.