Κατώτατος μισθός: Τι επιπλέον ποσά θα πάρουν «στο χέρι» 550.000 εργαζόμενοι το 2027 και το 2028 – Ποιοι θα λάβουν τρεις αυξήσεις

Σημαντικές αυξήσεις στα καθαρά μηνιαία εισοδήματά τους θα δουν περίπου 550.000 χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, καθώς ο κατώτατος μισθός με τον οποιο αμείβονται κάθε μήνα εισέρχεται σε μια σταθερή τροχιά ανόδου με ορίζοντα το 2028.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση στην 90η ΔΕΘ, εντός των προσεχών 15 μηνών, ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί σε δύο δόσεις, φθάνοντας την 1η Ιανουαρίου 2028 στο ελάχιστο επίπεδο των 1.000 ευρώ μικτά, για όλους όσοι είναι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

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Η εικόνα των αυξήσεων για το 2027

Σύμφωνα με το «σενάριο» σταδιακής αύξησης που παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, η πρώτη φάση της νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού ξεκινά την 1η Απριλίου 2027. Από την ημερομηνία αυτή, ο μικτός κατώτατος μισθός θα αυξηθεί κατά 40 ευρώ ή κατά ποσοστό 4,35%, ανεβαίνοντας από τα 920 ευρώ στα 960 ευρώ.

Η θετική αυτή μεταβολή θα αποτυπωθεί και στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων, οι οποίες θα ενισχυθούν επιπλέον και από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% την 1η-4-2027. Ενδεικτικά:

για εργαζόμενο ηλικίας άνω των 30 ετών , χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού θα διαμορφωθεί στα 803,23 ευρώ , από 771,67 ευρώ που είναι σήμερα, σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 31,56 ευρώ (4,09%) .

, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, , από 771,67 ευρώ που είναι σήμερα, σημειώνοντας μηνιαία αύξηση . για εργαζόμενο ηλικίας μεταξύ 26 και 30 ετών , χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού θα διαμορφωθεί στα 816,14 ευρώ , από 780,77 ευρώ που είναι σήμερα, σημειώνοντας αύξηση 35,37 ευρώ (4,53%) .

, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, , από 780,77 ευρώ που είναι σήμερα, σημειώνοντας αύξηση . για εργαζόμενο ηλικίας έως 25 ετών , χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού θα διαμορφωθεί στα 835,49 ευρώ , από 797 ευρώ που είναι σήμερα, σημειώνοντας αύξηση 38,49 ευρώ (4,83%) .

, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, , από 797 ευρώ που είναι σήμερα, σημειώνοντας αύξηση . για εργαζόμενο ηλικίας άνω των 30 ετών , έγγαμο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού θα διαμορφωθεί στα 814,46 ευρώ, από 782,11 ευρώ που είναι σήμερα, σημειώνοντας αύξηση 32,35 ευρώ (4,14%) .

, με 1 εξαρτώμενο τέκνο, από 782,11 ευρώ που είναι σήμερα, σημειώνοντας αύξηση . για εργαζόμενο ηλικίας μεταξύ 26 και 30 ετών, έγγαμο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, το καθαρό ποσό του κατώτατου μισθού θα διαμορφωθεί στα 825,03 ευρώ, από 789,55 ευρώ που είναι σήμερα, σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 35,48 ευρώ (4,50%).

Η κατάκτηση των 1.000 ευρώ μικτά το 2028

Το δεύτερο και καθοριστικό βήμα θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2028. Ο μικτός κατώτατος μισθός θα ανέλθει στο επίπεδο των 1.000 ευρώ, ενσωματώνοντας μια επιπλέον αύξηση 40 ευρώ (4,17%) σε σχέση με το τέλος του 2027.

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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εξαιτίας της αύξησης αυτής στον μικτό κατώτατο μισθό, το καθαρό ποσό αποδοχών αυξάνεται ως εξής:

για εργαζόμενο ηλικίας άνω των 30 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα θα φτάσει τα 830,93 ευρώ (επιπλέον μηνιαία αύξηση 27,70 ευρώ ή 3,42% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2027).

θα φτάσει τα (επιπλέον μηνιαία ή 3,42% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2027). για εργαζόμενο ηλικίας μεταξύ 26 και 30 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα θα φτάσει τα 847,65 ευρώ (επιπλέον μηνιαία αύξηση 31,51 ευρώ ή 3,86% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2027).

θα φτάσει τα (επιπλέον μηνιαία ή 3,86% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2027). για εργαζόμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα θα φτάσει τα 870,30 ευρώ (επιπλέον μηνιαία αύξηση 34,81 ευρώ ή 4,17% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2027).

θα φτάσει τα (επιπλέον μηνιαία ή 4,17% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2027). για εργαζόμενο ηλικίας άνω των 30 ετών, έγγαμο με 1 εξαρτώμενο τέκνο , θα φτάσει τα 842,85 ευρώ (επιπλέον μηνιαία αύξηση 28,39 ευρώ ή 3,49% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2027).

, θα φτάσει τα (επιπλέον μηνιαία ή 3,49% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2027). για εργαζόμενο ηλικίας μεταξύ 26 και 30 ετών, έγγαμο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, θα φτάσει τα 856,54 ευρώ (επιπλέον μηνιαία αύξηση 31,51 ευρώ ή 3,82% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2027).

Οι συνολικές αυξήσεις έως την 1η-1-2028

Συνολικά, η σωρευτική ενίσχυση από σήμερα έως και την 1η Ιανουαρίου 2028 μεταφράζεται σε 80 ευρώ επιπλέον στο μικτό ποσό (+8,70%) και σε:

59,26 ευρώ επιπλέον στο μηνιαίο καθαρό ποσό (+7,68%), για κάθε χαμηλόμισθο ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας άνω των 30 ετών .

στο μηνιαίο καθαρό ποσό (+7,68%), για κάθε χαμηλόμισθο ιδιωτικό . 66,88 ευρώ επιπλέον στο μηνιαίο καθαρό ποσό (+8,56%), για κάθε χαμηλόμισθο ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας μεταξύ 26 και 30 ετών .

στο μηνιαίο καθαρό ποσό (+8,56%), για κάθε χαμηλόμισθο ιδιωτικό . 73,30 ευρώ επιπλέον στο μηνιαίο καθαρό ποσό (+9,20%), για κάθε χαμηλόμισθο ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας έως 25 ετών .

στο μηνιαίο καθαρό ποσό (+9,20%), για κάθε χαμηλόμισθο ιδιωτικό . 60,74 ευρώ επιπλέον στο μηνιαίο καθαρό ποσό (+7,76%), για κάθε χαμηλόμισθο ιδιωτικό υ πάλληλο ηλικίας άνω των 30 ετών με 1 εξαρτώμενο τέκνο .

στο μηνιαίο καθαρό ποσό (+7,76%), για κάθε χαμηλόμισθο ιδιωτικό υ . 66,99 ευρώ επιπλέον στο μηνιαίο καθαρό ποσό (+8,48%), για κάθε χαμηλόμισθο ιδιωτικό υπάλληλο ηλικίας μεταξύ 26 και 30 ετών, με 1 εξαρτώμενο τέκνο.

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Ποιοι θα λάβουν τρεις αυξήσεις

Ιδιαίτερα ευνοημένοι θα είναι οι εργαζόμενοι που θα συμπληρώσουν την πρώτη τριετία προϋπηρεσίας τους εντός του 2027. Οι συγκεκριμένοι μισθωτοί θα λάβουν «διπλή» αύξηση μέσα στο 2027, καθώς στο εισόδημά τους θα ενσωματωθεί τόσο η γενική αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου όσο και το επίδομα τριετίας (10%). Την 1η-1-2028 θα λάβουν μία ακόμη αύξηση, τρίτη κατά σειρά!

Ενδεικτικά, από τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 30 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα:

Παράδειγμα 1

Όσοι συμπληρώσουν 1 τριετία, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2027 μέχρι την 31η-3-2027 θα δουν, κατά την περίοδο αυτή, τον μικτό μισθό τους πρώτα να αυξάνεται από τα 920 ευρώ στα 1.012 ευρώ το μήνα, λαμβάνοντας την προσαύξηση 10% λόγω της τριετίας, η οποία ισοδυναμεί με αύξηση 92 ευρώ. Αντίστοιχα, το καθαρό ποσό μισθού θα αυξηθεί από τα 771,67 ευρώ στα 835,04 ευρώ το μήνα (αύξηση 63,37 ευρώ ή 8,21%).

Στη συνέχεια, από την 1η-4-2027 ο μικτός μισθός τους θα ανέλθει στα 1.056 ευρώ (λαμβάνοντας επιπλέον αύξηση 44 ευρώ), με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται τελικά στα 868,99 ευρώ (λαμβάνοντας επιπλέον καθαρή αύξηση 33,95 ευρώ λόγω της γενικής αύξησης και της μείωσης των εισφορών).

Από την 1η-1-2028 ο μικτός μισθός τους θα ανέλθει στα 1.100 ευρώ (επιπλέον αύξηση 44 ευρώ), με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται τελικά στα 898,90 ευρώ (επιπλέον μηνιαία αύξηση 29,91 ευρώ).

Παράδειγμα 2

Όσοι συμπληρώσουν 1 τριετία από την 1η-4-2027 και μέχρι την 31η-12-2027, ο μικτός μισθός τους θα ανέλθει πρώτα στα 960 ευρώ την 1η-4-2027, λαμβάνοντας αύξηση 40 ευρώ και στη συνέχεια, με τη συμπλήρωση της τριετίας, θα λάβει και την προσαύξηση του 10%, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί με άλλα 96 ευρώ και να φθάσει στα 1.056 ευρώ (συνολική αύξηση 136 ευρώ ή 14,78% σε σύγκριση με την 31η-3-2027). Το καθαρό ποσό του μισθού θα διαμορφωθεί στα 868,99 ευρώ (σημειώνοντας συνολική αύξηση 97,32 ευρώ σε σύγκριση με την 31η-3-2027).

την 1η-4-2027, λαμβάνοντας αύξηση 40 ευρώ και στη συνέχεια, με τη συμπλήρωση της τριετίας, θα λάβει και την προσαύξηση του 10%, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί με άλλα 96 ευρώ και να φθάσει στα 1.056 ευρώ (συνολική αύξηση 136 ευρώ ή 14,78% σε σύγκριση με την 31η-3-2027). (σημειώνοντας συνολική αύξηση 97,32 ευρώ σε σύγκριση με την 31η-3-2027). Από την 1η-1-2028 ο μικτός μισθός τους θα ανέλθει στα 1.100 ευρώ (επιπλέον αύξηση 44 ευρώ), με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται τελικά στα 898,90 ευρώ (επιπλέον αύξηση 29,91 ευρώ).

Γενικά, για όσους εργαζόμενους συμπληρώνουν την πρώτη τριετία το 2027, η συνολική σωρευτική μηνιαία αύξηση μέχρι την 1η-1-2028 θα φτάσει τα 180 ευρώ στα μικτά (920 ευρώ αρχικό ποσό – 1.100 ευρώ τελικό ποσό).

Ειδικά δε για τους εργαζόμενους άνω των 30 ετών χωρίς τέκνα, η συνολική μηνιαία αύξηση στο καθαρό ποσό του μισθού θα φθάσει τα 127,23 ευρώ (αρχικό ποσό 771,67 ευρώ – τελικό ποσό 898,90 ευρώ).