Deal της METLEN με την PETRONAS για προμήθεια LNG στην Ελλάδα

Η METLEN και η PETRONAS, μέσω της θυγατρικής της PETCO Trading (UK) Limited («PTUK»), συνήψαν συμφωνία αγοραπωλησίας (Sale and Purchase Agreement – SPA) για τη μακροπρόθεσμη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα.

Βάσει της συμφωνίας που ανακοίνωσε η METLEN, η PTUK θα προμηθεύει έξι φορτία LNG ετησίως από το χαρτοφυλάκιο Atlantic της PETRONAS, συνολικής ποσότητας περίπου 0,6 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως (bcma), για περίοδο πέντε ετών, με έναρξη το 2027.

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Η συμφωνία ενισχύει τη στρατηγική του Energy Utility του Κλάδου Ενέργειας της METLEN για διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας LNG, ενισχύοντας την ευελιξία και την ανθεκτικότητα της προμήθειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασμού στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Μέσω των ολοκληρωμένων ενεργειακών δραστηριοτήτων της και της εδραιωμένης παρουσίας της σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου, η METLEN συνεχίζει να στηρίζει τη ρευστότητα της αγοράς και την αποτελεσματική προμήθεια ενέργειας, ενισχύοντας τον ρόλο της στο μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο.

Για την PETRONAS, η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή της να παρέχει προμήθεια LNG, αξιοποιώντας το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της και τις δυνατότητες που εστιάζουν σε λύσεις για τους πελάτες της. Μέσω της PTUK, η PETRONAS συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στις αγορές LNG δυτικά του Σουέζ, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου, παράλληλα με την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες της σε βασικές αγορές ανάπτυξης.

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Τη σημασία της συμφωνίας σχολίασε ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading της METLEN, καθώς και ο Datuk Adif Zulkifli, Executive Vice President και CEO του Τομέα Φυσικού Αερίου και Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων της PETRONAS.

Μέσω της συνεργασίας τους, η METLEN και η PETRONAS στοχεύουν στην περαιτέρω διαφοροποίηση εφοδιασμού LNG και στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στην κάλυψη των εξελισσόμενων ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.