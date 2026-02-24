Η Κίνα επιβάλλει περιορισμούς σε 40 ιαπωνικές εταιρείες που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία

Η κυβέρνηση της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα (24.2.2026) την επιβολή μέτρων που έχουν στο στόχαστρο 40 ιαπωνικές εταιρείες, συνδεόμενες κατά κύριο λόγο με την άμυνα, για να εναντιωθεί στην «επαναστρατιωτικοποίηση» της Ιαπωνίας, σηματοδοτώντας την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δυο γιγαντιαίων οικονομικών της Ασίας.

Οι διμερείς σχέσεις έχουν εισέλθει σε τροχιά επιδείνωσης αφότου η εθνικίστρια πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, η Σανάε Τακαΐτσι, διεμήνυσε τον Νοέμβριο του 2025 ότι το Τόκιο θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας εναντίον της Ταϊβάν, νήσου που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία. Οι δηλώσεις της προκάλεσαν αγανάκτηση στην κινεζική κυβέρνηση, που ανταπέδωσε δίνοντας οδηγία στους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στο αρχιπέλαγος και σκληραίνοντας τους περιορισμούς ως προς το εμπόριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση -πλην εξαιρέσεων- των εξαγωγών αγαθών ή τεχνολογιών με δυνητική διπλή χρήση -πολιτική ή στρατιωτική- σε 20 ιαπωνικές εταιρείες. Μέσα στις εταιρείες είναι και η Mitsubishi που συμμετέχει στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ιαπωνίας εξηγείται σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Παράλληλα το υπουργείο πρόσθεσε άλλες 20 ιαπωνικές οντότητες, ανάμεσά τους τις Subaru Corporation και Fuji Aerospace Technology, σε «κατάλογο παρακολούθησης», που κάνει πολύ πιο αυστηρούς τους ελέγχους εξαγωγών αγαθών διπλής χρήσης σε αυτές.

«Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο να εναντιωθούμε στις προσπάθειες «επαναστρατιωτικοποίησης» και στις πυρηνικές φιλοδοξίες της Ιαπωνίας. Είναι εντελώς θεμιτά, λογικά και νόμιμα», τόνισε εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου σε χωριστή ανακοίνωση.