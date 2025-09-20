Συμβαίνει τώρα:
Κυριάκος Πιερρακάκης στη WSJ: Μετά από 10 χρόνια υπαρξιακής κρίσης, η Ελλάδα δεν σκοπεύει να χάσει την οικονομική της δυναμική

«Οι μεταρρυθμίσεις αλλάζουν την εικόνα της Ελλάδας προς το καλύτερο» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην αμερικανική εφημερίδα
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
O Yπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

«Η χώρα δεν σκοπεύει να χάσει την αναπτυξιακή της δυναμική. Προτεραιότητα αποτελεί η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στη «Wall Street Journal».

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «η κυβέρνηση εγκαινίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ταμείο καινοτομίας και υποδομών με τη συμμετοχή της BlackRock, με στόχο να προσελκύσει έως και 1 δισ. ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια». «Χρειαζόμαστε κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων προκειμένου να αναπτυχθεί η οικονομία», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι τόσο οι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ, όσο η γενικότερη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία».

Σχολιάζοντας το πρόσφατο εμπορικό πακέτο που επιβάλλει 15% δασμό στις ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, πρόσθεσε: «Θέλαμε συμφωνία αντί για μη συμφωνία, για να περιορίσουμε την αβεβαιότητα στον μέγιστο βαθμό».

Η WSJ υπενθυμίζει ότι η ελληνική οικονομία υπέστη μία από τις μεγαλύτερες υφέσεις που γνώρισε ανεπτυγμένη χώρα, με απώλεια περίπου του 25% του ΑΕΠ στη διάρκεια της κρίσης χρέους.

Σήμερα, μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s, έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια στην κατηγορία «σκουπίδια», η χώρα προβάλλεται ως παράδειγμα ηγεσίας στην Ευρώπη. «Μετά από 10 χρόνια υπαρξιακής κρίσης, η Ελλάδα δεν σκοπεύει να χάσει την οικονομική της δυναμική», τόνισε o κ. Πιερρακάκης.

Καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τα χρέη μεγαλύτερων χωρών όπως η Γαλλία, της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε πρόσφατα από τη Fitch, ο Έλληνας υπουργός προέβαλε την Ελλάδα ως θετικό παράδειγμα. Άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες με εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως η Γερμανία και η Ιρλανδία, κατέγραψαν πολύ βραδύτερη ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Αντίθετα, η Ελλάδα είδε την ανάπτυξη να επιταχύνεται, έχοντας ήδη ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2024.

«Οι μεταρρυθμίσεις, από την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης μέχρι την αύξηση της εξαγωγικής επίδοσης της χώρας, από 20% του ΑΕΠ το 2008 σε 40% σήμερα, αλλάζουν την εικόνα της Ελλάδας προς το καλύτερο» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Στο ίδιο δημοσίευμα, τραπεζικά στελέχη, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σημειώνουν ότι «από τις αρχές του 2025 παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον αμερικανικών funds για την ελληνική αγορά».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Από τις αρχές του 2025, έχουμε δει ροές από αμερικανικά κεφάλαια στην Ευρώπη γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα». Οι ελληνικές τράπεζες, αφού εκκαθάρισαν τα χαρτοφυλάκια τους από τα «κόκκινα δάνεια» και επανέφεραν τα μερίσματα μετά από 16 χρόνια, ανακτούν την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, από τα τέλη του 2023, η κυβέρνηση επιτάχυνε και την αποεπένδυση από τις τράπεζες που είχε διασώσει κατά την κρίση. Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext και η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank σηματοδοτούν την επιστροφή του διεθνούς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Οικονομία
