ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση κερδών 32% στα 45,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο – O ΑΔΜΗΕ συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 44,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 32,7% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2025.

Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 32,8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2025 και διαμορφώθηκαν στα 45,8 εκατ. ευρώ , αντικατοπτρίζοντας τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Οι επενδυτικές δαπάνες ( CapEx ) διαμορφώθηκαν σε 157,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 , σε ευθυγράμμιση με τον προγραμματισμό υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, το οποίο είναι αυξημένο στο υπόλοιπο του έτους.

Τα καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν στα 92,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 36,7% έναντι 67,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 . Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 33,0%, φθάνοντας στα 91,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ( EBITDA ) του πρώτου εξαμήνου 2026 αυξήθηκαν κατά 26,4% και διαμορφώθηκαν στα 193,0 εκατ. ευρώ , έναντι 152,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 . Το συγκρίσιμο EBITDA αυξήθηκε κατά 24,3% στα 191,9 εκατ. ευρώ , με το περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA να διαμορφώνεται στο 70,9%, από 70,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το Β’ τρίμηνο του 2026, το EBITDA αυξήθηκε κατά 32,0%, φθάνοντας στα 93,8 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα για το πρώτο εξάμηνο 2026 αυξήθηκαν κατά 22,6% και διαμορφώθηκαν στα 270,5 εκατ. ευρώ, έναντι 220,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 . Τα έσοδα κατέγραψαν ισχυρότερη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενισχυμένα κατά 26,8%, φθάνοντας τα 137,4 εκατ. ευρώ .

Ειδικότερα, η ΑΜΗΕ Συμμετοχών συνέχισε να καταγράφει υψηλές επιδόσεις επιστρέφοντας αξία στους μετόχους , με τον ΑΔΜΗΕ να συνεχίζει την υλοποίηση του εκτενούς επενδυτικού του προγράμματος .

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 32,1% και ανήλθαν στα 45,1 εκατ. ευρώ, έναντι 34,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν σε 0,19 ευρώ, από 0,15 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,3% σε ετήσια βάση.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 921,7 χιλ. ευρώ, έναντι 658,4 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, διατηρώντας μια περιορισμένη βάση κόστους, παράλληλα με τη λιτή λειτουργική δομή της Εταιρείας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε 66 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, με την Εταιρεία να παραμένει χωρίς δανεισμό και να διατηρεί σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία.

Συνεχής προσήλωση στις αποδόσεις

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, η Εταιρεία προχώρησε στη διανομή του υπολοίπου μερίσματος ύψους 0,0197898971 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, συνολικού μικτού ποσού 7.176.771 ευρώ, όπως είχε εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 17 Ιουλίου 2026. Σε συνδυασμό με το προσωρινό μέρισμα ύψους περίπου 0,12 ευρώ ανά μετοχή, οι συνολικές διανομές για τη χρήση 2025 ανήλθαν σε περίπου 0,14 ευρώ ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026 συνολικού μικτού ποσού 18.132.410 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Η μερισματική πολιτική της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προβλέπει τη διανομή στους μετόχους της των μερισμάτων που λαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ, υποστηριζόμενη από την περιορισμένη λειτουργική δομή της Εταιρείας και την απουσία δανεισμού.

Η ενισχυμένη κεφαλαιακή διάρθρωση

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών επιτρέπει στην Εταιρεία να συμμετάσχει αναλογικά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029, είναι πλήρως χρηματοδοτημένο βάσει του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω ενός διαφοροποιημένου συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων, λειτουργικών ταμειακών ροών, δανειακής χρηματοδότησης και επιδοτήσεων.

Το σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2026-2029 παρέχει ορατότητα ως προς τις ρυθμιζόμενες αποδόσεις, με το ονομαστικό προ φόρων WACC να διαμορφώνεται σε 6,87% για το 2026 και να αυξάνεται σταδιακά σε 7,02% έως το 2029.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ

Σε ό,τι αφορά τα βασικά έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, που αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου, έχει πλέον ολοκληρωθεί κατασκευαστικά. Το έργο βρίσκεται σε τελική φάση δοκιμών και ελέγχου και αναμένεται να ενσωματωθεί στο σύστημα έως το τέλος του 2026.

Στην ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων, η διασύνδεση Κορίνθου–Κω προχωρά σε φάση κατασκευής, με την ανάθεση της σύμβασης για το καλωδιακό σύστημα ισχύος 1 GW και μήκους περίπου 1.290 χλμ. Το έργο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της Διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και θα ανοίξει τον δρόμο για τη μελλοντική διασύνδεση της Ρόδου και της Καρπάθου. Η χρηματοδότηση των διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω δανειακών συμβάσεων με την ΕΤΕπ, οι οποίες υπογράφηκαν στις αρχές του 2026, ενώ πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2026.

Σε ό,τι αφορά τον Great Sea Interconnector (GSI), στις 5 Αυγούστου 2026 υπογράφηκε συμφωνία για την είσοδο του διεθνούς επενδυτικού φορέα Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της εταιρείας ειδικού σκοπού «Great Sea Interconnector» (GSI), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παραμένει στρατηγικός μέτοχος, διατηρώντας την τεχνική ηγεσία κατά τη φάση της κατασκευής και αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Η επόμενη φάση της αναπτυξιακής στρατηγικής

Ο Γιάννης Καράμπελας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιτρέπει στην εταιρεία να περάσει στην επόμενη φάση της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον ΑΔΜΗΕ. Η επιτυχής ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και στις δύο εταιρείες εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ και μας επιτρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, με σαφή έμφαση στην υλοποίησή του.

Ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να καταγράφει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα προχωρά στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα και στην ανάπτυξη στρατηγικών διεθνών διασυνδέσεων. Καθώς οι επενδύσεις μεταφράζονται σε διεύρυνση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και υψηλότερα ρυθμιζόμενα κέρδη, ο στόχος μας παραμένει σαφής: να μετατρέπουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ σε βιώσιμη αξία για τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών».