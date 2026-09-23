ΕΛΤΟΝ: Άλμα 74,4% στα κέρδη προ φόρων το α’ εξάμηνο – Αύξηση 35,2% στο EBITDA

Ισχυρή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών κατέγραψε ο όμιλος ΕΛΤΟΝ το α’ εξάμηνο του 2026, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 5,5%, τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά 35,2% και τα κέρδη προ φόρων κατά 74,4%.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 94,92 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2025. Σε επίπεδο εταιρείας, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 47,84 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,6%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι ποσότητες και οι όγκοι που διακινήθηκαν αυξήθηκαν κατά 8,5% σε επίπεδο Ομίλου και κατά 10,3% σε επίπεδο εταιρείας.

Η αύξηση των πωλήσεων, η ενίσχυση του περιθωρίου μικτής κερδοφορίας και η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους συνέβαλαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, μικρότερη ήταν η επίδραση του IAS 29 στα αποτελέσματα του Ομίλου από τη θυγατρική εταιρεία στην Τουρκία.

Το περιθώριο μεικτής κερδοφορίας διαμορφώθηκε σε 17,6% για τον όμιλο, έναντι 15,5% το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ σε επίπεδο εταιρείας ανήλθε σε 16,8%, έναντι 14,8%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 74,4%. Σε επίπεδο εταιρείας, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Μείωση του καθαρού δανεισμού

Ο ομιλος και η εταιρεία προχώρησαν παράλληλα σε μείωση των ξένων δανειακών κεφαλαίων.

Στις 30 Ιουνίου 2026, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 15,4 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σε επίπεδο εταιρείας, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 14,09 εκατ. ευρώ, έναντι 15,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Οι επενδύσεις

Στο επενδυτικό σκέλος, η ΕΛΤΟΝ συνεχίζει την ενσωμάτωση της «Ν. ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ», την οποία εξαγόρασε κατά 100% τον Δεκέμβριο του 2024.

Η πλήρης συγχώνευση μέσω απορρόφησης της θυγατρικής από τη μητρική εταιρεία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Παράλληλα, ο όμιλος συνεχίζει την εγκατάσταση ενός ενιαίου σύγχρονου συστήματος ERP, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την αξιοποίηση συνεργειών σε επίπεδο ομίλου.

Το νέο ERP εγκαταστάθηκε στη μητρική εταιρεία από την 1η Ιανουαρίου 2024, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2025 λειτουργεί και στη μεγαλύτερη θυγατρική του Ομίλου, την ΕΛΤΟΝ Ρουμανίας. Εντός του 2025 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ERP στις θυγατρικές στη Σερβία και την Τουρκία.

Οι προοπτικές

Ο όμιλος ΕΛΤΟΝ τονίζει ότι δραστηριοποιείται σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εξελίξεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Η διοίκηση δηλώνει ότι συνεχίζει να κινείται με προσοχή στις επιχειρηματικές της αποφάσεις, με στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης, μετά από 45 χρόνια παρουσίας, ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ εκτιμά ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει ακόμη μία επιτυχημένη και κερδοφόρα χρονιά.