Κρι Κρι: «Άλμα» 86% στα καθαρά κέρδη – Στα 203,9 εκατ. ευρώ ο τζίρος το α’ εξάμηνο

Η Κρι Κρι ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 203,90 εκατ. ευρώ, έναντι 161,90 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 25,9%, ενώ ξεχώρισε η πολύ καλή επίδοση της εταιρείας στα καθαρά κέρδη.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 36,17 εκατ. ευρώ, έναντι 19,45 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 39,14 εκατ. ευρώ, έναντι 23,01 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 42,89 εκατ. ευρώ, έναντι 26,10 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025.

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Το τμήμα του γιαουρτιού παρέμεινε ο βασικός παράγοντας ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς οι πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 35,3% σε αξία και κατά 28,6% σε όγκο.

Οι πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη, καθώς αυξήθηκαν κατά 46,8% σε αξία. Η ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι στις ευρωπαϊκές αγορές ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης της κατηγορίας, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για την εταιρεία. Η KRI-KRI συνεχίζει να αξιοποιεί με επιτυχία τη δυναμική της αγοράς.

Σημαντική ήταν η αύξηση των πωλήσεων γιαουρτιού στις δύο μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, όπου αυξήθηκαν κατά 67% και 31%, αντίστοιχα.

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Στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις γιαουρτιού ξεπέρασαν τα 43 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,6% σε αξία. Την ίδια στιγμή, η συνολική αγορά διατήρησε τη δυναμική ανάπτυξής της, αυξανόμενη κατά 11,3% σε αξία και 8,6% σε όγκο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana (πρώην IRI) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026.

Η Κρι Κρι διατήρησε τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, με μερίδιο αγοράς 12,9% σε αξία, έναντι 13,7% το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana σε αξία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026.

Στον τομέα του παγωτού, η εγχώρια αγορά κατέγραψε πτώση 4,3% σε όγκο και 1,5% σε αξία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026.

Σχετικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Στο α’ εξάμηνο οι επενδύσεις σε πάγιο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτίρια ξεπέρασαν τα 8 εκατ. ευρώ.