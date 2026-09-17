Aktor: Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας, αξίας 370 εκατ. ευρώ

Η Aktor κάνει δυναμική είσοδο στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η 100% θυγατρική της AKTOR Ανανεώσιμες υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου έργων συνολικής ισχύος 471,1 MW.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 51% σε χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει υβριδικά έργα ΑΠΕ, με φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 221,1 MW και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, καθώς και αυτοτελή έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 250 MW στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο 49% θα διατηρήσει η ΔΕΠΑ, με τις δύο πλευρές να αναλαμβάνουν από κοινού την ανάπτυξη των έργων.

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Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του δ’ τριμήνου του 2026, ενώ, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι όροι σύνδεσης, η συνολική επένδυση για την πλήρη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου εκτιμάται σε περίπου 370 εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση των έργων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε διάστημα 18-24 μηνών.

Όπως ενημερώνει η Aktor υπέγραψε σήμερα (17.9.2026) δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης («Memorandum of Understanding») με τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία αναφορικά με τη σκοπούμενη απόκτηση από την Αγοράστρια ποσοστού 51% χαρτοφυλακίου έργων τα οποία αναπτύσσονται μέσω εταιρειών κατόχων αυτών που περιλαμβάνουν:

A . Υβριδικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνδυάζοντας φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 221,1 MW με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συσσωρευτές, με μέγιστη ισχύ έγχυσης 221,1 MW, για τα οποία έχουν ληφθεί Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής («Ομάδα Α» του Χαρτοφυλακίου)

. Υβριδικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνδυάζοντας φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 221,1 MW με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συσσωρευτές, με μέγιστη ισχύ έγχυσης 221,1 MW, για τα οποία έχουν ληφθεί Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής («Ομάδα Α» του Χαρτοφυλακίου) B. Αυτοτελή έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές, με συνολική μέγιστη ισχύ έγχυσης 250 MW στην Ελλάδα, για τα οποία έχουν ληφθεί Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων/Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις («Ομάδα Β» του Χαρτοφυλακίου), ενώ το υπόλοιπο 49% του Χαρτοφυλακίου θα το διατηρήσει η ΔΕΠΑ, και με σκοπό την από κοινού μεταξύ των Μερών ανάπτυξη του Χαρτοφυλακίου

Η υπογραφή των οριστικών συμφωνιών μεταβίβασης του ως άνω ποσοστού των εταιρειών οι οποίες αναπτύσσουν τα έργα του Χαρτοφυλακίου και η εν συνεχεία ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εγκρίσεων και συναινέσεων τρίτων προσώπων και Αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ΄ τριμήνου του 2026, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων του Χαρτοφυλακίου εξαρτάται από την εξασφάλιση των απαιτούμενων όρων σύνδεσης και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενωναδειοδοτικών διαδικασιών.