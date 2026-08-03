Efood: Άνοδος 79,5% στα κέρδη της Go Delivery το 2025 – Στα 159 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ισχυρή αύξηση στον κύκλο εργασιών και στα κέρδη κατέγραψε το 2025 η Go Delivery, η εταιρεία που εκτελεί τις υπηρεσίες διανομής για τις παραγγελίες οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας efood.

Τα οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανάπτυξη του efood συνοδεύτηκε από σημαντική ενίσχυση στα κέρδη της Go Delivery, καθώς ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 159 εκατ. ευρώ, έναντι 91 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 74,73%.

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Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 7,61 εκατ. ευρώ, από 4,24 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 79,48%.

Η Go Delivery είναι συνδεδεμένη εταιρεία με την Online Delivery, στην οποία ανήκει και η οποία διαχειρίζεται το efood, ενώ εντάσσεται στον όμιλο Delivery Hero.

Αντικείμενό της είναι η παροχή υπηρεσιών διανομής για τη μεταφορά τροφίμων, προϊόντων λιανικής και άλλων καταναλωτικών αγαθών που παραγγέλνονται μέσα από την πλατφόρμα του efood.

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Πάνω από 14.000 συνεργαζόμενοι διανομείς

Η αύξηση του τζίρου κατά τη διάρκεια του 2025 αποδίδεται κυρίως στη διεύρυνση του όγκου των υπηρεσιών διανομής που πραγματοποιήθηκαν, σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων διανομέων.

Ο στόλος των διανομέων που συνεργάζονται με την εταιρεία ξεπερνά πλέον τους 14.000, ακολουθώντας την ανάπτυξη των παραγγελιών που πραγματοποιούνται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Παράλληλα, κατά τη χρήση του 2025 καταγράφηκε αύξηση στα λοιπά έξοδα και στις ζημίες σε σύγκριση με το 2024.

Η μεταβολή αυτή προήλθε κυρίως από τις αμοιβές για τις υπηρεσίες διανομής, οι οποίες αυξήθηκαν λόγω της διεύρυνσης του αριθμού των συνεργατών της Go Delivery και της αντίστοιχης αύξησης των παραγγελιών μέσω του efood.