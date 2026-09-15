Αργολική Ριβιέρα: Τι περιλαμβάνει το τουριστικό project της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε τόπο αναψυχής και τουριστικού ενδιαφέροντος επιθυμεί να μετατρέψει έκταση 169,4 στρεμμάτων στην Πετροθάλασσα Ερμιονίδας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο του project της «Αργολικής Ριβιέρας».

Προωθείται νέα πρόταση με επέκταση και αναθεώρηση του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου σε παραθαλάσσια έκταση που απέκτησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2022 με την οποία πρόκειται να αναβαθμιστούν οι τουριστικές και παραθεριστικές υποδομές στην περιοχή της Ερμιονίδας.

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Το σχέδιο

Όπως έγινε γνωστό από τη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων το σχέδιο του ομίλου προβλέπει κατοικίες, τουριστική μονάδα με έως 295 κλίνες και συνολική προβλεπόμενη δόμηση σε 32,4 χιλ. τετραγωνικά μέτρα.

Μέσω της εταιρείας Αργολική Ριβιέρα, η ΓΕΚ Τέρνα επιχειρεί ολική αναδιάταξη του παλαιότερου πολεοδομικού σχεδίου στη θέση Σινδόνι, δημιουργώντας τη δυνατότητα επέκτασής του κατά περίπου 55,5 στρέμματα. Το σύνολο της έκτασης σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο των πολλών μικρών οικοπέδων, χωρίζεται σε επτά μεγαλύτερα οικοδομικά τετράγωνα: έξι για κατοικία και ένα για τουρισμό – αναψυχή.

Τα έξι οικοδομικά τετράγωνα όπου θα αναπτυχθούν κατοικίες καλύπτουν επιφάνεια 23.154,52 τετραγωνικά μέτρα χωρίς να προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των κατοικιών που θα κτιστούν.

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Για την ανέγερση ακινήτου για χρήση τουρισμού – αναψυχής προορίζεται οικοδομικό τετράγωνο έκτασης περίπου 15,5 στρεμμάτων. Θα αναπτυχθεί τουριστικό κατάλυμα έως 295 κλινών, με δόμηση 9.290 τετραγωνικών μέτρων. Θα κατασκευαστούν επίσης χώροι εστίασης, εμπορίου και αναψυχής, πολιτιστικές και συνεδριακές εγκαταστάσεις.

«Πράσινο» το 29% της έκτασης

Περισσότερο από το μισό ακίνητο προβλέπεται να αποδοθεί σε κοινόχρηστες και κοινωφελείς χώρους.

Οι χώροι πρασίνου υπολογίζονται σε περίπου 49.529 τ.μ., ενώ το σχέδιο προβλέπει και χώρο αθλητισμού 3.794 τ.μ. Ειδικότερα, γίνονται σχέδια για πεζόδρομους συνολικού μήκους 9.500 τ.μ. και κοινόχρηστου χώρου στο παραλιακό μέτωπο, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση προς τον αιγιαλό και τη θάλασσα. Στους αθλητικούς χώρους συμπεριλαμβάνονται γήπεδα τένις, μπάσκετ ή 5×5 καθώς και υπαίθριος χώρος στάθμευσης 60 θέσεων και ελικοδρόμιο.