Hugo Boss: Παραίτηση του CEO – Εξαγορά άνω του 50% από τη Frasers

Δομικές αλλαγές συντελούνται στην Hugo Boss, έναν από τους πιο διάσημους οίκους μόδας παγκοσμίως, με την βρετανική εταιρεία Frasers Group να είναι έτοιμη να αναλάβει τα ηνία πιέζοντας για απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών.

Ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Hugo Boss, Στέφαν Στερμ, αποχωρεί από τη θέση του, καθώς η βρετανική εταιρεία ενισχύει την επιρροή της στον γερμανικό οίκο μόδας και προετοιμάζεται να αυξήσει τη συμμετοχή της πάνω από το 50%.

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Η Frasers, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Hugo Boss, κατέχει σήμερα περίπου το 48% της εταιρείας, μετά την πρόσφατη προσπάθειά της να αποκτήσει τον έλεγχο της γερμανικής εταιρείας, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg.

Η βρετανική εταιρεία έχει ήδη δηλώσει ότι σκοπεύει να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό της, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής.

Η αποχώρηση του Στερμ συμφωνήθηκε από κοινού με τη Frasers, μετά τις συζητήσεις των δύο πλευρών για τη μελλοντική σύνθεση του εποπτικού συμβουλίου, ενώ ο μέχρι πρότινος πρόεδρος θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του, δηλαδή τουλάχιστον έως τις 15 Οκτωβρίου.

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Η Frasers, η οποία ελέγχεται από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Μάικ Άσλι, επιδιώκει παράλληλα να αυξήσει την εκπροσώπησή της στο εποπτικό συμβούλιο της Hugo Boss. Η εταιρεία προτείνει την τοποθέτηση του Ρόμπερτ Πάλμερ, πρώην γραμματέα της Frasers, ως δεύτερου εκπροσώπου της, δίπλα στον CEO της Frasers, Μάικλ Μιούρι, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο συμβούλιο.

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Frasers να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στη Hugo Boss. Η βρετανική εταιρεία είχε υποβάλει τον Ιούνιο προσφορά ύψους 1,93 δισ. ευρώ για τις μετοχές που δεν κατείχε, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία. Μετά την προσφορά, η συμμετοχή της έφτασε περίπου στο 47,89%.

Η σχέση των δύο πλευρών είχε ήδη επιβαρυνθεί από διαφωνίες, μεταξύ άλλων για την πολιτική μερισμάτων της Hugo Boss. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Frasers είχε ανακοινώσει ότι επανεξετάζει αν εξακολουθεί να στηρίζει τον Στερμ στη θέση του προέδρου.

Σημειώνεται πως η Frasers έχει τα τελευταία χρόνια επεκτείνει επιθετικά την παρουσία της στον χώρο της μόδας και της πολυτελούς λιανικής. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Sports Direct, House of Fraser και Flannels, ενώ πρόσφατα απέκτησε και την πολυτελή αλυσίδα πολυκαταστημάτων Harvey Nichols. Παράλληλα, διατηρεί συμμετοχές σε εταιρείες όπως η Asos, η Debenhams και η Puma.