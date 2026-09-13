Achaia Clauss: Η ιστορία 165 ετών που παραλίγο να «σβήσει» στις φλόγες

Η ιστορία της Achaia Clauss, του ιστορικού οινοποιείου που έχει συνδέσει το όνομά του με την οινική παράδοση της Πάτρας και της Ελλάδας, ξεκινά το 1861, όταν ο Γουσταύος Κλάους ίδρυσε στις εγκαταστάσεις του στην περιοχή της Ριγανόκαμπου ένα από τα σημαντικότερα οινοποιεία της χώρας. Από τότε, για περισσότερα από 165 χρόνια, η Achaia Clauss αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική οινοποιία, με τη Μαυροδάφνη να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κρασιά της.

Σήμερα, η ιστορική εγκατάσταση της Achaia Clauss στην Πάτρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τα σημάδια μιας μεγάλης καταστροφής, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου 2026 προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο της Κάβας Δανιηλίδος, καταστρέφοντας το εσωτερικό του, τον γειτονικό πύργο και το ιστορικό ρολόι, χωρίς να καταστρέψει το οινοποιείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στα υπόλοιπα κτίρια του συγκροτήματος, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας το ιστορικό αρχείο και το Αυτοκρατορικό Κελάρι, όπου φυλάσσονται παλιές και πολύτιμες σοδειές, παρέμειναν ανέπαφα.

Σημαντικό μέρος της ιστορικής κληρονομιάς της Achaia Clauss διασώθηκε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της οινοποιίας, το ιστορικό αρχείο και το Αυτοκρατορικό Κελάρι με τις παλαιές σοδειές παρέμειναν άθικτα.

Η ίδρυση της Achaia Wines

Η ιστορία της Achaia Clauss είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Γουσταύο Κλάους, έναν Βαυαρό που εγκαταστάθηκε στην Πάτρα στα μέσα του 19ου αιώνα και το 1861 ίδρυσε την «Achaia Wines», δημιουργώντας την οινοποιητική εγκατάσταση που θα εξελισσόταν στην Achaia Clauss.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδρυση του οινοποιείου το 1861 αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ιστορία της επιχείρησης, ενώ πηγές για την ιστορία της Achaia Clauss αναφέρουν ότι ο Clauss είχε αποκτήσει ήδη από το 1859 έκταση στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, όπου δημιούργησε την κατοικία του και φύτεψε αμπέλια.

Από την αρχική εγκατάσταση, το οινοποιείο αναπτύχθηκε σταδιακά και απέκτησε το χαρακτηριστικό σύνολο πέτρινων κτιρίων, κελαριών και άλλων εγκαταστάσεων που διαμόρφωσαν την εικόνα της Achaia Clauss στην Πάτρα.

Η Μαυροδάφνη γίνεται το κρασί-σήμα κατατεθέν

Η πορεία της Achaia Clauss συνδέθηκε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με τη Μαυροδάφνη. Η οινοποιία ανέδειξε το γλυκό ερυθρό κρασί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά κρασιά και σταδιακά το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με την Πάτρα και την Achaia Clauss.

Η Μαυροδάφνη απέκτησε διεθνή αναγνώριση και αποτέλεσε βασικό παράγοντα στην καθιέρωση της Achaia Clauss ως σημαντικού ονόματος της ελληνικής οινοποιίας. Η ιστορική διαδρομή της εταιρείας συνδέεται έτσι όχι μόνο με την παραγωγή κρασιού, αλλά και με την εξωστρέφεια του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές.

Η είσοδος της Δεμέστιχας

Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός στην ιστορία της οινοποιίας ήταν η Δεμέστιχα. Το 1901 ο Γουσταύος Κλάους χρησιμοποίησε σταφύλια από τις ορεινές πλαγιές των Καλαβρύτων και εμφιάλωσε τη Δεμέστιχα, ονομασία ορεινού χωριού της Αχαΐας, προσθέτοντας ένα ακόμη κρασί στην ιστορική πορεία της Achaia Clauss.

Η Δεμέστιχα αποτέλεσε ένα από τα κρασιά που συνδέθηκαν με την προσπάθεια της οινοποιίας να αναδείξει την ελληνική αμπελουργική παραγωγή και να αποκτήσει παρουσία πέρα από την τοπική αγορά.

Οι ιστορικές κάβες και τα παλαιωμένα κρασιά

Η ιστορία της Achaia Clauss δεν βρίσκεται μόνο στις ετικέτες των κρασιών της, αλλά και στους χώρους όπου αυτά παλαιώθηκαν και διατηρήθηκαν επί δεκαετίες.

Στο ιστορικό συγκρότημα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Κάβα Νο 9, το Αυτοκρατορικό Κελάρι, το «Βαρελάτικο» και το παλιό μουσείο μηχανημάτων. Η Κάβα Νο 9 συνδέεται με την παλαίωση της Μαυροδάφνης, ενώ στο Αυτοκρατορικό Κελάρι διατηρούνται ιστορικές σοδειές της οινοποιίας.

Η αξία αυτών των χώρων έγινε ακόμη πιο εμφανής μετά τη φωτιά του Σεπτεμβρίου, καθώς το Αυτοκρατορικό Κελάρι και οι παλαιές σοδειές που βρίσκονται σε αυτό δεν επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά.

Από τον Gustav Clauss στην ελληνική ιδιοκτησία

Η ιστορία της Achaia Clauss συνεχίστηκε και μετά τον Γουσταύος Κλάους, καθώς η επιχείρηση πέρασε σε διαφορετικές φάσεις ιδιοκτησίας και διοίκησης.

Στη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής, η εταιρεία απέκτησε ισχυρότερη ελληνική ταυτότητα, ενώ η Μαυροδάφνη παρέμεινε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη διατήρηση του ονόματος «Achaia Clauss», το οποίο συνδέθηκε τελικά με την ιστορία της ελληνικής οινοποιίας για περισσότερο από ενάμιση αιώνα.

Το οινοποιείο που έγινε τοπόσημο

Η Achaia Clauss εξελίχθηκε με τα χρόνια από μια οινοποιητική επιχείρηση σε ένα ιστορικό συγκρότημα με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία.

Τα πέτρινα κτίρια, οι παλιές κάβες, τα ξύλινα βαρέλια και οι εγκαταστάσεις που διατηρούν στοιχεία από διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της οινοποιίας συνέβαλαν ώστε ο χώρος να γίνει ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία αναφοράς της Πάτρας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του Visit Achaia, χαρακτηρίζει μάλιστα τις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss «μουσείο αρχιτεκτονικής».

Η ιστορική εγκατάσταση διατηρεί παράλληλα τη σύνδεσή της με την οινοποιητική δραστηριότητα, ενώ η Achaia Clauss συνεχίζει να αποτελεί ενεργό όνομα της ελληνικής αγοράς κρασιού.

2026: Η φωτιά στην Κάβα Δανιηλίδος

Το ξημέρωμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2026 ήρθε να προσθέσει ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια στην ιστορία της Achaia Clauss.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα κημερώματα στην Κάβα Δανιηλίδος, ένα από τα χαρακτηριστικά πέτρινα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος. Οι φλόγες προκάλεσαν την καταστροφή του εσωτερικού του κτιρίου, του παρακείμενου πύργου και του ιστορικού ρολογιού. Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στα υπόλοιπα κτίρια του συγκροτήματος και στη γειτονική δασική έκταση.

Η καταστροφή ήταν μεγάλη, όμως δεν χάθηκε ολόκληρη η ιστορική Achaia Clauss. Το ιστορικό αρχείο και το Αυτοκρατορικό Κελάρι με τις παλαιές σοδειές διασώθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της οινοποιίας ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των ζημιών και στην αναβίωση του ιστορικού ρολογιού.

Έτσι, 165 χρόνια μετά την ίδρυση της Achaia Wines από τον Γουσταύο Κλάους, η Achaia Clauss περνά σε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας της. Ένα από τα εμβληματικά κτίρια του συγκροτήματος χάθηκε από τη φωτιά, όμως οι ιστορικές κάβες, το αρχείο και οι παλαιές σοδειές που διασώθηκαν κρατούν ζωντανό ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής οινοποιίας.