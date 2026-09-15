Οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης υποχωρούν καθώς στελέχη του κλάδου ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξης

Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη δέχονται πιέσεις παγκοσμίως αφού οι ηγέτες των μεγαλύτερων εταιρειών προειδοποιούν για πιθανούς υπαρξιακούς κινδύνους από την τεχνολογία, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη στον κλάδο, του οποίου οι τεράστιες δαπάνες για υποδομές έχουν οδηγήσει τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές σε ιστορικά υψηλά.

Το ξεπούλημα μετοχών επηρέασε τον κλάδο, όπου οι εταιρείες βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε δάνεια και κυκλική χρηματοδότηση για να υποστηρίξουν φιλόδοξα σχέδια δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά την αύξηση του κόστους δανεισμού που καταδεικνύουν οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων.

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, σε ένα μακροσκελές μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο X το Σάββατο, κάλεσε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνουν τον ρυθμό με τον οποίο προωθούν τις δυνατότητες των μοντέλων, εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Τόσο ο Έλον Μάσκ, ο οποίος διευθύνει το xAI, όσο και ο Σαμ Άλτμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, δήλωσαν ότι συμφωνούν με τον Αμοντέι.

Ο Άλτμαν δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή φέτος, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια.

Ο συναγερμός για την πιθανή βλάβη από την Τεχνητή Νοημοσύνη κορυφώθηκε όταν παραιτήθηκε ο ερευνητής Anthropic, Τζέικομπ Κόξον δηλώνοντας ότι οι γίγαντες της Τεχνητής Νοημοσύνης «παίζουν τζόγο με τις ζωές μας».

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Λίγες μέρες αργότερα, το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο δημοσίευσε μια έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς πώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Claude χρησιμοποιήθηκαν για δραστηριότητες που κυμαίνονται από την ανάπτυξη όπλων και τις κυβερνοεπιχειρήσεις έως την επιτήρηση και την απάτη.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο των διμερών συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν αυτόν τον μήνα, ανέφερε το Reuters.

Εντωμεταξύ, οι δεσμεύσεις ρεκόρ για κεφαλαιουχικές δαπάνες υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι απίθανο να επιβραδυνθεί. Η Morgan Stanley προέβλεψε ότι οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ξεπεράσουν τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027.

«Ο ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών και χωρών παραμένει έντονος και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς εταιρείες να κάνουν οικειοθελώς πίσω, ενώ οι αντίπαλοί τους συνεχίζουν να προχωρούν μπροστά», ανέφερε η Deutsche Bank σε σημείωμά της.